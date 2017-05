Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat mehr Einsatz zur "Stärkung des Projektes Europa" angemahnt. Die Vorteile der EU würden oft nur noch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gesehen, erklärte Gabriel am Freitag.

"Davor dürfen wir nicht die Augen verschließen, sondern müssen handeln. Wir brauchen deshalb einen neuen Aufbruch und konkrete Projekte, die neues Vertrauen in Europa und konkreten Mehrwert für die Zukunftsperspektiven junger Menschen überall in Europa schaffen", so der Außenminister. "Das gilt besonders für Europäische Erfahrungen in der Ausbildung junger Menschen. Hier müssen und können wir viel mehr investieren. Denn das lohnt sich - für die Chancen jedes Einzelnen aber auch zur Stärkung des Projektes Europa insgesamt."

So könnten sich Austauschprogramme wie Erasmus noch viel stärker als bisher an alle jungen Menschen richten - nicht nur an Studierende, sondern auch an Auszubildende. "Auch den europäischen Freiwilligendienst sollten wir ausbauen", so Gabriel. "Europa darf kein Eliteprojekt sein. Wir wollen kein 'akademisches Europa', sondern ein Europa für alle."