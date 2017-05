Hannover - Wir sind zuversichtlich, dass sich das starke Verkehrswachstum in China weiter fortsetzen wird, so die Analysten der Nord LB. Seit 2012 seien die Passagierzahlen durchschnittlich um knapp 11% p.a. gestiegen. Im vergangenen Jahr hätten die Passagierzahlen laut der staatlichen Behörde Civil Aviation Administration of China (CAAC) 488 Mio.

Den vollständigen Artikel lesen ...