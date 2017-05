Eckert & Ziegler unterzeichnet Vertrag zum Verkauf ihrer Zyklotronsparte an Alliance Medical

Eckert & Ziegler unterzeichnet Vertrag zum Verkauf ihrer Zyklotronsparte an Alliance Medical

Berlin, den 05.05.2017 - Die Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH, ein Tochterunternehmen der Eckert & Ziegler AG (ISIN DE 0005659700), hat heute einen Vertrag über die Veräußerung ihrer gesamten Zyklotronsparte an die Alliance Medical Ltd. unterzeichnet. Als Gegenleistung erhält Eckert & Ziegler eine Barzahlung in Höhe von 13,0 Mio. EUR. Der veräußerte Unternehmensbereich hatte in 2016 ca. 18 Mio. EUR Umsatz und damit in etwa 13% des Konzernumsatzes, insgesamt jedoch nur geringe Deckungsbeiträge erwirtschaftet. Der Verkauf wird mit Wirkung zum heutigen Tage vollzogen.

'Im Zuge einer Neuausrichtung der Radiopharmaziesparte hat der Vorstand beschlossen, sich auf global skalierbare Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren', erklärte Dr. André Heß, der für die Radiopharmaziesparte zuständige Vorstand der Eckert & Ziegler AG. 'Unsere nur in Deutschland und einigen angrenzenden Gebieten verkauften Zyklotronprodukte gehören nicht zu dieser Kategorie. Aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit können sie nur im unmittelbaren Umkreis der Fertigungsstätten abgesetzt werden, das Wachstumspotenzial ist beschränkt. Der Bau neuer Zyklotrone in anderen Teilen der Welt ist aus Renditegesichtspunkten schwierig, weil fast alle ausländischen Märkte bereits unter Konkurrenten aufgeteilt sind. Etablierte Akteure wie Alliance Medical dagegen, die selber bereits an anderer Stelle Zyklotronketten betreiben, können Synergien zu ihrem Stammgeschäft nutzen.

'Mit dem Zukauf der Zyklotronsparte von Eckert & Ziegler erweitern wir unsere nordeuropäische Präsenz im Bereich molekulare Bildgebung und können nun auch in dieser Region unsere PET/CT Scan-Dienstleistungen anbieten. Außerdem stärken wir unsere Radiopharmazie-Standorte in Großbritannien und Italien. Mit der Schaffung des größten europäischen, integrierten Anbieter für Radiotracer und Bildgebung, können wir nun mit einer Vielzahl von Lösungen auf alle Kundenerfordernisse eingehen', ergänzte Howard Marsh, Leiter der Sparte Radiopharmazie von Alliance Medical.

Über Eckert & Ziegler Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700), gehört mit rund 670 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin. Wir helfen zu heilen.

Über Alliance Medical Alliance Medical ist Europas führender Anbieter für Dienstleistungen in der molekularen Bildgebung. Das Unternehmen liefert hochwertige Lösungen für öffentliche und privatwirtschaftliche Gesundheitseinrichtungen.

