Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags geschlossen.

DIENSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Sieges geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.386,70 +0,05% +6,52% Euro-Stoxx-50 3.621,04 -0,19% +10,04% Stoxx-50 3.219,97 -0,24% +6,96% DAX 12.609,19 -0,31% +9,83% FTSE 7.247,78 -0,00% +1,47% CAC 5.372,66 +0,00% +10,50% Nikkei-225 0,00 0% +1,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,96

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,89 45,9 -0,0% -0,01 -19,2% Brent/ICE 48,51 48,38 +0,3% 0,13 -17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,15 1.227,70 +0,5% +6,45 +7,2% Silber (Spot) 16,47 16,18 +1,8% +0,29 +3,4% Platin (Spot) 915,65 904,00 +1,3% +11,65 +1,3% Kupfer-Future 2,51 2,50 +0,3% +0,01 -0,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Im Vorfeld der mutmaßlich richtungsweisenden US-Arbeitsmarktdaten deutet sich für den Start des Aktienhandels am Freitag an der Wall Street eine Seitwärtsbewegung an. Nachdem der Zuwachs an neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Vormonat überraschend schwach ausgefallen war, erwarten Ökonomen nun wieder einen deutlich stärkeren Anstieg um 188.000. Marktteilnehmer erhoffen sich von den Daten Erkenntnisse darüber, wie schnell die US-Notenbank mit ihrem Zinserhöhungszyklus fortfahren wird. Helfen könnten dabei im späteren Tagesverlauf auch Auftritte diverser US-Notenbanker. "Der wichtigste Teil im Arbeitsmarktbericht ist nicht der Stellenzuwachs und auch nicht die Arbeitslosenquote, sondern die Lohnentwicklung", sagt Scott Clemons, Anlagestratege bei Brown Brothers Harriman. Sollte sich hier eine Beschleunigung zeigen, dürfte das der US-Notenbank grünes Licht signalisieren. Fest im Blick dürften die Akteure aber auch die extrem volatile Entwicklung am Ölmarkt haben, die schon an den asiatischen Aktienmärkten für Verunsicherung sorgte. Am Vortag waren die Preise während des US-Handels massiv eingeknickt und auch am frühen Freitag gerieten sie nochmals unter Druck. Der Preis der US-Sorte WTI fiel dabei auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr, ehe Schnäppchenkäufer auf den Plan traten. Seitdem hat er sich um rund 4 Prozent auf 45,63 Dollar wieder erholt. Unter den Einzelwerten gibt es erneut eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe. Activision Blizzard meldete zwar einen Umsatzanstieg um 19 Prozent im ersten Quartal, teilte aber auch mit, dass die Zahl der aktiven Spieler seiner Videospiele auf 431 Millionen von 544 Millionen vor Jahresfrist gesunken ist. Auf Nasdaq.com liegt die Aktie vorbörslich unverändert bei 53,10 Dollar. Besser kommen die Zahlen von Zynga an. Der Kurs schnellt um 12,7 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Videospielen für Mobilgeräte einen 12,5-prozentigen Anstieg der aktiven Nutzer auf 18 Millionen mitgeteilt hat. Veeco werden noch nicht gehandelt. Der Anbieter von Ausrüstung zur Leuchtdioden- und Halbleiterherstellung hat einen kleinen Quartalsgewinn ausgewiesen, der knapp über der Konsensschätzung liegt. Dagegen blieb der Umsatz knapp hinter der Erwartung zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:45 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +188.000 gg Vm zuvor: +98.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,6% zuvor: 4,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Märkte gönnen sich eine Verschnaufpause. An der Börse wird von Gewinnmitnahmen vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag und den Präsidentschaftswahlen in Frankreich am Wochenende gesprochen. Mit einem größeren Rücksetzer wird allerdings nicht gerechnet, da die Mehrheit der europäischen Konzerne zuletzt mit ihren Quartalsberichten überzeugt hat. Die Aktien der Fluggesellschaft International Consolidated Air ziehen nach ihrem Quartalsbericht um 4,9 Prozent an. Das Passagieraufkommen der Muttergesellschaft von British Airways und Iberia erholt sich schneller als erwartet. Zudem profitiert der Gewinn von den niedrigeren Ölpreisen. Im Windschatten ziehen Air France um 3,3 Prozent an und Lufthansa um 2,2 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien in der europäischen Stoxx-Welt gewinnt gegen den Trend 0,1 Prozent. Gute Zahlen von Vestas treiben die Aktien um 3 Prozent nach oben. Im Fokus steht hier vor allem der kräftige Margenanstieg, der den Gewinn überproportional nach oben getrieben hat. Bei Evonik haben Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme das Konzernergebnis stärker als erwartet gedrückt. Für die Aktie geht es um 1,4 Prozent nach unten. Der britische Medienkonzern Pearson verstärkt seine Sparanstrengungen. Der Konzern will seine Kosten um weitere 300 Millionen Pfund im Jahr drücken. Bei den Anlegern kommen die Nachrichten gut an, die Aktie steigt um 13 Prozent. Telefonica Deutschland hat im Kerngeschäft Mobilfunkdienstleistungen auch zum Jahresstart Umsatz verloren, obwohl die Kundenzahlen gestiegen sind. Die Aktie verliert knapp 5 Prozent. Als Überraschung wertet ein Händler die knapp zehnprozentige Kapitalerhöhung von Medigene. Diese wurde zu 10,55 Euro je Aktie platziert. Der Kurs fällt um 2,5 Prozent auf 10,84 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.43 Uhr Do, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0959 -0,23% 1,0983 1,0940 +4,2% EUR/JPY 123,19 -0,09% 123,30 123,33 +0,2% EUR/CHF 1,0845 +0,00% 1,0845 1,0844 +1,3% EUR/GBP 0,8472 -0,34% 0,8500 1,1799 -0,6% USD/JPY 112,43 +0,15% 112,26 112,74 -3,8% GBP/USD 1,2934 +0,10% 1,2921 1,2906 +4,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor dem Wochenende hat sich Verunsicherung breit gemacht und für Verkäufe gesorgt. Auslöser waren stark fallende Rohstoffpreise, vor allem beim Öl trübte sich die Lage weiter ein. Nach dem Absturz der Preise um fast 5 Prozent am Donnerstag ging es in Asien in der Spitze um weitere knapp 3 Prozent nach unten. Zur Begründung verwiesen Marktbeobachter zum einen auf die Entwicklung in Libyen. Dort könnten weitere Produktionssteigerungen anstehen, weil sich zwei verfeindete Fraktionen im innerlibyschen Konflikt politisch anzunähern scheinen. Übergeordnet wurde daneben die steigende US-Förderung weiter als Belastungsfaktor angeführt. Auch beim Eisenerz ging es weiter steil nach unten. Der Preisverfall im Rohstoffsektor drückte vor allem in Sydney auf die Stimmung. Für Zurückhaltung habe außerdem der im späteren Tagesverlauf anstehende US-Arbeitsmarktbericht gesorgt, sagten Beobachter. Im australischen Rohstoffsektor verloren die Schwergewichte BHP Billiton und Rio Tinto 2,7 bzw 2,0 Prozent an Wert, der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue gab um 3,0 Prozent nach. Auch die Ölaktien Santos und Woodside verloren jeweils rund 3 Prozent. In Hongkong büßten Petrochina 3,2 Prozent und Cnooc 1,0 Prozent. Dass der Index in Sydney nicht stärker nachgab, war Macquarie zu verdanken. Nachdem andere australische Banken zuvor eher enttäuschende Zahlen vorgelegt hatten schlug Macquarie mit seinem Datenkranz die Analystenerwartungen. Die Aktie verteuerte sich um 3,2 Prozent. ANZ und NAB gaben dagegen weiter nach um 0,6 bzw. 1,2 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien im europäischen Kredithandel treten am Freitag auf der Stelle. "Alle Augen richten sich auf den US-Arbeitsmarktbericht", sagt ein Marktteilnehmer. Gerechnet wird mit einem Beschäftigungsaufbau um 188.000 Stellen, doppelt so viel wie im März. Im Blick stehen auch die Stundenlöhne, nachdem die Lohnstückkosten in den USA zuletzt gestiegen sind. US-Notenbankchefin Janet Yellen könnte sich dann am Abend in einer Rede in Providence zur Lage äußern. Sollte der Arbeitsmarktbericht die Erwartungen erfüllen oder etwas darüber liegen und am Sonntag Emmanuel Macron wie erwartet zum französischen Präsidenten gewählt werden, dürfte das Ausfallrisiko auch weiterhin niedrig bleiben, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Mercedes-Benz steigert Absatz im April um 10 Prozent

Der Premiumautobauer Mercedes-Benz ist mit starken Verkaufszahlen ins zweite Quartal gestartet. Mercedes-Benz Cars verkaufte im April 191.551 Fahrzeuge, ein Plus von 8,7 Prozent. Die Kernmarke Mercedes-Benz kam auf ein Wachstum von 10,1 Prozent auf 180.559 Autos. Stark war Mercedes-Benz abermals in China, wo die Verkäufe um 35,3 Prozent auf 47.627 Fahrzeuge anzogen. Während in Europa ein Plus von 3,9 Prozent zu Buche stand, musste die Marke mit dem Stern in den USA einen Rückgang um 7,9 Prozent hinnehmen.

Markenchef Diess will Volkswagen deutlich profitabler machen

