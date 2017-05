Fünf Wochen vor den Parlamentswahlen fanden in Großbritannien Kommunalwahlen statt. Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May kann das Ergebnis als Sieg verbuchen.

Die 75-jährige Brenda aus dem britischen Städtchen Bristol ist entsetzt. "Sie machen Witze, noch eine Wahl? Um Himmels willen, ich halte das nicht mehr aus!", ruft sie, als der Reporter der BBC ihr von den bevorstehenden Wahlen im Juni erzählt. Brendas Reaktion zog in Großbritannien weite Kreise, denn sie spiegelt die Meinung vieler Briten wider. Nach dem Referendum im vergangenen Jahr stehen am 8. Juni die Parlamentswahlen an. Bereits an diesem Donnerstag fanden zudem in 34 Kommunen in England, Schottland und Wales sowie in sechs Metropolregionen Wahlen statt.

"Faszinierende Zeiten", sagen Politikexperten wie Tony Travers von der London School of Economics (LSE) dazu. Er hatte gespannt auf die Ergebnisse aus den Lokalwahlen gewartet, schließlich werden diese als Zeichen gewertet, wie die Parteien in den - wesentlich wichtigeren - Parlamentswahlen in fünf Wochen abschneiden.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte die Parlamentswahlen einberufen, um sich mehr Rückendeckung für die bevorstehenden Austrittsverhandlungen aus der EU zu verschaffen. May hat einen harten Kurs eingeschlagen, das sehen manche Brexit-Gegner mit Skepsis. Zudem machen sie May zum Vorwurf, dass sie kein direktes Mandat habe, weil sie nicht vom Volk gewählt wurde, sondern nach dem Rücktritt von David Cameron ins Amt kam.

Es war gleichwohl ein Risiko, Neuwahlen einzuberufen - zumal nicht wenige Briten wie Brenda reagieren. "Die Briten wählen gern", sagt dazu Politik-Professor Travis, "aber nicht zu oft".

Doch für die britische Premierministerin Theresa May ...

