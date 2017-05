Berlin (ots) - Die Digitalisierung hält Einzug in alle Branchen und Bereiche. Besondere Ressourceneinsparungen und Umsatzsteigerungen verspricht die Digitalisierung von Arbeitsprozessen im Handwerk.



Das klassische Handwerk arbeitet noch immer mit Papier: Auftragsbücher, Terminkalendern, Papieraufmaßen etc.



Aktuelle Befragungen zeigen, dass die Digitalisierung im Handwerk immer noch eine Herausforderung für jeden zweiten Betrieb darstellt. In vielen Betrieben scheint laut Studie ein Mangel an Mitarbeitern mit ausreichender Digitalkompetenz vorzuliegen.



Da vor allem auch organisatorische Angelegenheiten viel Zeit in Anspruch nehmen, können digitale Lösungen hier Abhilfe schaffen. Besonders für kleine bis mittlere Handwerksbetriebe sind Büro-, Verwaltungs- und Planungsarbeiten echte Zeitdiebe. Software-Lösungen können hier die Organisation eines Betriebs enorm vereinfachen. Mehr als die Hälfte der Handwerksbetriebe hat daher zumindest in Teilen schon Büro- und Verwaltungsarbeiten digitalisiert und nutzt dafür spezielle Softwarelösungen. Diese Softwarelösungen dienen jedoch oftmals lediglich zur Erstellung von Angeboten und Rechnungen, zum Überblick der Warenwirtschaft oder es handelt sich um klassische CRM-Lösungen, die lediglich im Bereich Vertrieb oder Service unterstützen mit Kundendaten.



Eine klassische All-in-one Softwarelösung, z.B. cloudbasiert von überall zugreifbar die operative Prozesse digitalisiert, optimiert und Abläufe im Handwerksbüro erleichtert gibt es Stand heute nicht wirklich. Hier gibt es bisher leidglich beauftrage Individuallösungen über IT-Häuser, die schnell im mittleren fünfstelligen Bereich liegen für die Programmierung und das Aufsetzen einer solchen Infrastruktur.



www.openHandwerk.com, eine cloudbasierte Softwarelösung schafft da Abhilfe. openHandwerk ist dabei gewerkeübergreifend und kann einfach Ihren individuellen Arbeitsprozessen angepasst werden.



openHandwerk vereint dabei den Weg von der Auftragserfassung, -bestätigung, Terminierung der Mitarbeiter bis hin zur Dokumentation der ausgeführten Arbeiten über eine digitale Auftragsmappe. Der klassische Handwerksbetrieb wird durch openHandwerk papierlos und digital.



Schlagwörter wie digitale Auftragsmappe, Angebotsnachverfolgung, Performancemessung der Mitarbeiter sowie Zeiterfassung geben nur einen kleinen Überblick der Vorteile für den Nutzer der Softwarelösung.



Arbeitsschritte werden durch automatisierte Fachunternehmererklärungen, automatisch versendete Mieteranschreiben, Erinnerungsemails oder automatisierte Bestätigungsemails an Auftraggeber digitalisiert und vereinfacht.



Büromitarbeiter nutzen openHandwerk als Frontend oder Kontrollcenter für Instandhaltungsaufträge und Mitarbeitertermine, und um die operativen Abläufe im Betrieb zu überblicken und auch später noch im Archiv nachzuvollziehen.



Einen Überblick aller Vorteile und Funktionen finden Sie hier:



www.openHandwerk.com



openHandwerk kann 14 Tage kostenfrei getestet werden. Es entstehen keine Kosten für den Ersterwerb. Es entstehen lediglich Lizenzgebühren für die Nutzung der Softwarelösung auf Monatsbasis.



Aktuell ist openHandwerk verstärkt auf der Suche nach Systemhäusern oder Partnern für den Vertrieb der Softwarelösung.



Für weitere Informationen steht Ihnen das Team der openHandwerk gerne zur Verfügung.



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an



openHandwerk.com Herr Lorenz Tel.: +49 30 555 76 46 22 Fax.: +49 30 555 76 46 28 Email: contact@openhandwerk.com Web: www.openhandwerk.com