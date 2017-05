FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hätte durchaus Interesse an einer Übernahme von Air Berlin. Bei der Entschuldung der finanziell angeschlagenen Airline sieht Lufthansa-Chef Carsten Spohr aber den Großaktionär Etihad in der Pflicht. "Die Schuldenfrage kann nur Abu Dhabi lösen", sagte Spohr vor Beginn der Hauptversammlung in Hamburg, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. Das sei auch den dortigen Verantwortlichen klar. Etihad hält 29,2 Prozent von Air Berlin.

Spohr war laut Medienberichten Ende April mit einer Wirtschaftsdelegation von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Abu Dhabi gereist und könnte mit Etihad gesprochen haben.

Bereits bei der Vorlage der Erstquartalszahlen hatte Spohr ein Interesse an Air Berlin nicht ausgeschlossen, neben den hohen Schulden aber deren hohe Kosten und kartellrechtlichen Probleme als Hürden genannt. Air Berlin hat Schulden in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro angehäuft und in diesem Jahr weitere Millionenzuschüsse von Etihad erhalten.

