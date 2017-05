Themen heute:

1.

Als Anbieter von Technologie für praktisch jeden Aspekt des Fahrzeugs hat Magna einen Technology Advisory Council ins Leben gerufen, um zukünftige Innovationsprojekte zu unterstützen, den Technologie-Roadmaps von Magna eine klare Richtung vorzugeben und zusätzliche Geschäftschancen zu identifizieren.

Das Beratungsgremium wird von Swamy Kotagiri geleitet, dem Chief Technology Officer (CTO) von Magna, und vereint einige der weltweit renommiertesten und anerkanntesten Experten aus der Automobil- und Technologiebranche. Mit dem Vorsitzenden Kotagiri besteht das Gremium aus insgesamt sechs Mitgliedern, die in ihrem jeweiligen Fachgebiet zu den Vorreitern zählen. Einige von ihnen können auf langjährige Erfahrung in der Produktinnovation und bei der Implementierung neuer Technologien zurückgreifen. Sie helfen Magna durch fundierte Kenntnisse, umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen, technologische und geschäftliche Ziele umzusetzen. Einer von Ihnen ist Tony Fadell, der Erfinder des iPod, einer der Erfinder des iPhone und Mitbegründer von Nest, dem Unternehmen, das dem Internet der Dinge den Weg bereitet hat. Als aktiver Investor und Unternehmer gründet er seit 25 Jahren Unternehmen und entwickelt Produkte, die das Leben vereinfachen. Fadell hält mehr als 300 Patente. Im Mai 2016 nahm TIME das Nest Thermostat, den iPod und das iPhone auf seine Liste der "50 Most Influencial Gadgets of All Time" auf.

2.

Jeder zweite Bürostuhl ist mit Armlehnen ausgestattet. Tatsache jedoch ist, dass wir gar keine Armlehnen benötigen. Im Gegenteil. Dieser vordergründige Komfort schadet mehr, als dass er hilft. Der Grund: Armlehnen schränken die Bewegungsmöglichkeiten beim Sitzen erheblich ein und sorgen bei falscher Einstellung für eine ungesunde Körperhaltung.

Der Active-Office-Chair 3Dee von aeris verzichtet daher ganz bewusst auf Armlehnen und ermöglicht mehr uneingeschränkte Bewegungen im langen Sitzalltag.

Die "Schon- und Stützvorrichtungen" - Armlehnen - die eigentlich gut gemeint sind und zur Entspannung dienen sollen, sind in Wahrheit also echte Gesundheitskiller. Sie schränken die Flexibilität ein - der Greifraum wird blockiert. Auch ein direktes Heranrücken an den Schreibtisch ist mit Armlehnen nur eingeschränkt möglich. Der Active-Office-Chair 3Dee von aeris kommt ganz ohne Armlehnen aus. Er bietet Büromenschen in ihrem Alltag, in dem oft bis zu 10 Stunden täglich gesessen wird, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in alle Richtungen.

