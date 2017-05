Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Abwicklung des Dodd-Frank-Act beginnt

In den USA hat die Abwicklung von Barack Obamas Bankenreform begonnen. Der Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses votierte am Donnerstagabend mit den Stimmen seiner republikanischen Mitglieder dafür, wesentliche Teile des Dodd-Frank-Act rückgängig zu machen. Das 2010 erlassene Gesetz sollte der US-Finanzindustrie nach dem großen Crash Zügel anlegen und sie sicherer machen. Der Ausschuss sendete den so genannten Financial Choice Act an das Repräsentantenhaus, wo er in den nächsten Wochen voraussichtlich beschlossen werden wird.

BMF: Schuldenmaßnahmen für Griechenland werden nicht jetzt geprüft

Die Gläubiger Griechenlands prüfen zum jetzigen Zeitpunkt nach Angaben des Bundesfinanzministeriums (BMF) noch keine Schuldenerleichterungen für das Land. "Es werden keine Schuldenerleichterungen vorbereitet", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das wird geprüft nach vollständiger Umsetzung des Programms und nicht jetzt." Damit werde für 2018 gerechnet.

USA fordern Beitritt der Nato zur Anti-IS-Allianz - Magazin

Die US-Regierung dringt laut einem Bericht auf eine direkte Beteiligung der Nato am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die USA hätten beim Treffen der Nato-Botschafter am vergangenen Mittwoch beantragt, dass die Allianz der internationalen Anti-IS-Koalition formell beitreten solle, berichtet der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. US-Präsident Donald Trump erhöhe damit vor dem Nato-Gipfel am 25. Mai in Brüssel den Druck auf die Verbündeten, beim Anti-Terror-Kampf stärker Flagge zu zeigen.

Trump trifft EU-Spitzen am 25. Mai in Brüssel

Das erste Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und den EU-Spitzen findet am 25. Mai in Brüssel statt. Trump werde dann mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammentreffen, hieß es am Freitag in Brüssel. Der Immobilienmilliardär Trump hatte die EU vor seinem Amtsantritt unter anderem als "ein Mittel zum Zweck für Deutschland" bezeichnet.

Steinmeier trifft in Israel nicht die umstrittene Gruppe Breaking the Silence

Nach dem Eklat bei der Nahost-Reise von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in Israel am Wochenende die innenpolitisch umstrittene Gruppe Breaking the Silence nicht treffen. "Es kann nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten sein, diesen Konflikt ein zweites Mal zu führen und damit die aufgerissenen Gräben zu vertiefen", hieß es am Freitag aus dem Bundespräsidialamt.

Britische Konservative legen bei Kommunalwahl bisher klar zu

Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien hat die Konservative Partei von Premierministerin Theresa May ersten Ergebnissen zufolge deutlich hinzugewonnen. Bis 9.00 Uhr MESZ waren 23 von insgesamt 88 Wahlkreisen ausgezählt. Demnach gewannen die Tories in zehn Kommunalräten die Mehrheit und mit 553 Sitzen 150 mehr als bei den vorhergehenden Wahlen.

Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und CDU in Nordrhein-Westfalen

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegen SPD und CDU einer aktuellen Umfrage zufolge mit jeweils 32 Prozent gleichauf. Die FDP kann mit 12 Prozent drittstärkste Kraft werden, wie ein am Freitag veröffentlichtes ZDF-"Politbarometer Extra" ergab. Die Grünen kommen auf 7,5 Prozent, Linke und AfD können mit jeweils 6 Prozent auf den Einzug in den Landtag hoffen.

Von der Leyen bedauert kritische Interview-Äußerungen zu Bundeswehr

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat ihre Interview-Äußerungen mit harter Kritik an Strukturen in der Bundeswehr bedauert. Die Soldaten leisteten einen "unverzichtbaren Dienst für unser Land", wofür sie Dank und Anerkennung verdienten, sagte von der Leyen nach Angaben des Magazins Spiegel bei ihrem Treffen mit Generälen am Vortag. "Ich wünschte, ich hätte diese Sätze am Wochenende in dem Fünf-Minuten-Interview über den Rechtsextremisten vorweggesagt."

Zuzahlungen für Arzneimittel in vergangenen Jahren gestiegen

Die Zuzahlungen der gesetzlich Krankenversicherten für Arzneimittel und Therapien sind in den vergangenen Jahren gestiegen. 2016 zahlten Kassenpatienten insgesamt rund vier Milliarden Euro für Arzneimittel, Krankenhausbehandlungen und andere Leistungen, wie die Rheinische Post unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion berichtete. Das waren rund 330 Millionen Euro mehr als 2013, dem Jahr der Abschaffung der Praxisgebühr.

Zwei neue KfW-Kreditprogramme zur Digitalisierung

Mit zwei neuen Kreditprogrammen will die Bundesregierung die Digitalisierung des Mittelstandes voranbringen. Ab ersten Juli bietet der neue "ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit" zinsgünstige Darlehen für Firmen bis 500 Mitarbeiter, um die Produktion zu vernetzen, Forschung zu finanzieren oder substanziell verbesserte Produkte herzustellen. Die staatliche KfW-Bank kann 70 Prozent des Ausfallrisikos übernehmen und so den durchleitenden Hausbanken die Kreditvergabe erleichtern.

Mutmaßliches IS-Mitglied nahe Leipzig festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat in der Nähe von Leipzig ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmilizen Islamischer Staat (IS) und Dschabhat al-Nusra (JaN) festnehmen lassen. Beamte der sächsischen Polizei und des Landeskriminalamts Bayern nahmen den 29-jährigen Syrer Ahmad A. A. am Mittwoch fest, wie die Karlsruher Behörde am Freitag mitteilte. Auch die Wohnung des Manns wurde bei dem Einsatz durchsucht.

Pjöngjang: USA und Südkorea wollen Führer Kim Jong Un umbringen

Die nordkoreanische Regierung hat den USA und Südkorea Vorbereitungen zur Ermordung ihres Führers Kim Jong Un vorgeworfen. Der US-Geheimdienst CIA und der Geheimdienst Südkoreas hätten ein "bösartiges Komplott" geschmiedet, wie Kim mit dem Einsatz "biochemischer Substanzen" während öffentlicher Veranstaltungen umgebracht werden könne, erklärte das Ministerium für Staatssicherheit laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Tschechischer Regierungschef will nun doch im Amt bleiben

Der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka will nun doch im Amt bleiben. Das erklärte er am Freitag in Prag. Stattdessen werde er Präsident Milos Zeman die Entlassung von Finanzminister Andrej Babis vorschlagen, mit dem er sich überworfen hat.

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven Apr 695,9 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im März 683,4 Mrd CHF

