Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neue Folge in der ZDFinfo-Doku-Reihe "Deutschland, deine Marken": Am Dienstag, 9. Mai 2017, 20.15 Uhr, rückt die Lufthansa in den Blick, deren Chronik das Auf und Ab der Zeitgeschichte spiegelt. Der Film von Sebastian Scherrer beleuchtet nicht nur zurückliegende Erfolge und Krisen dieser weltweit bekannten Marke, sondern nimmt auch Zukunftsfragen ins Visier: Schadet der Kernmarke die Gründung von Billigtöchtern als Reaktion auf die aufstrebende Konkurrenz?



Die Deutsche Lufthansa AG wurde 1926 gegründet - in den goldenen Zeiten der Flugpioniere. Während der Nazizeit ging fast der gesamte Flugzeugpark der Lufthansa samt Besatzung in der Luftwaffe auf. Der Neuanfang gelang nach dem Krieg unter alliierter Aufsicht. Die Doku greift auch die historischen Einschnitte der jüngeren Geschichte auf: von der Ölkrise in den 70er Jahren über die Entführung der "Landshut"-Boeing bis zum Absturz der Germanwings-Maschine in Südfrankreich vor zwei Jahren.



ZDFinfo porträtiert in der Doku-Reihe "Deutschland, deine Marken" Firmen, deren Markenprodukte den Alltag hierzulande prägen. Bereits zu sehen waren die Dokumentationen über Mercedes und Beck's. Alle drei Filme sind am Dienstag, 16. Mai 2017, 7.45 Uhr, in ZDFinfo nacheinander zu sehen. Eine weitere neue Folge von "Deutschland, deine Marken" sendet ZDFinfo erstmals am Dienstag, 6. Juni 2017, 19.30 Uhr - über die Deutsche Bahn.



https://presseportal.zdf.de/pm/neue-dokus/



https://zdfinfo.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFinfo



https://www.facebook.com/ZDFinfo



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/marken



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121