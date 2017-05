Paris - Emmanuel Macron ist den Prognosen zufolge der nächste Präsident Frankreichs, so Philippe Ithurbide, Global Head of Research, Strategy and Analysis bei Amundi. Gemäß ersten Umfragen zur Parlamentswahl könne er von den 535 erfassten Abgeordneten zwischen 249 und 286 Abgeordnetensitze (53,5%) erlangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...