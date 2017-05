Von Giovanni Legorano

ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat ihren Gewinn im ersten Quartal kräftig gesteigert. Die Erträge blieben weitgehend auf Vorjahresniveau. Deutlich höhere Provisionserträge standen dabei einem niedrigeren Zinsüberschuss und geringeren Einnahmen aus dem Versicherungsgeschäft gegenüber.

Der Nettogewinn kletterte im Zeitraum von Januar bis März um 12 Prozent auf 901 Millionen Euro. Die Erträge lagen nur leicht höher bei 4,21 Milliarden Euro.

Die Aktie legt am Nachmittag um 2,4 Prozent zu. "Das Kreditgeschäft auf dem Heimatmarkt kommt in Fahrt", sagt ein Händler. Die vergebenen Kredite seien auf Jahressicht um mehr als ein Fünftel gestiegen. Die Bank profitiere von der zunehmenden konjunkturellen Dynamik in Italien.

