Berlin - Tief durchgeatmet haben die Finanzmärkte nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen, so die Analysten der Weberbank.Das Schreckensszenario für die Stichwahl, ein Duell zwischen dem rechten und dem linken politischen Extrem, konnte abgewendet werden. Entsprechend habe etwa der französische Leitindex CAC 40 gut 4,5 Prozent zugelegt, und auch der Euro habe gegenüber dem US-Dollar um rund 2 Prozent aufgewertet. Zudem sei der deutsche Leitindex DAX auf ein neues Allzeithoch geklettert. Statt des "Duells der Extreme" komme es nun am Sonntag zum Aufeinandertreffen von Marine Le Pen und dem unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron, der mit einem linksliberalen und europafreundlichen Programm ins Rennen gehe. Die Umfragen würden letzteren deutlich vorne sehen, die US-Wahl und der Brexit würden einen aber lehren, dass gerade in der heutigen Zeit politische Umwälzungen überraschen könnten. Es bleibe also ein Restrisiko bestehen, auch wenn vieles für einen Sieg Macrons spreche.

