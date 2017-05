Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Auftaktquartal 2017 ihre Gewinnserie fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: Klimawandel A (ISIN LU0315365378/ WKN A0MZC8).Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen und der Agenda des neuen US-Präsidenten Donald Trump habe sich der MSCI World Index in lokaler Währung um 4,9 Prozent verbessert.

