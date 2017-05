Die britische Mediengruppe Pearson (ISIN: GB0006776081) verschärft ihren Sparkurs, wie am Freitag im Rahmen der heutigen Hauptversammlung mitgeteilt wurde. So sollen die jährlichen Kosten bis 2019 um zusätzliche 300 Mio. Pfund gesenkt werden. In den letzten vier Jahren gab es bereits Einsparungen im Volumen von 650 Mio. Pfund. Zusätzlich gibt es für die angeschlagene amerikanische Sparte strategische Überlegungen. An der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...