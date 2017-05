Fallender Ölpreis beunruhigt Anleger in Asien >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » voestalpine und ThyssenKrupp vs.... » Adler Real Estate und Deutsche Wohnen... Börse Asien: Fallender Ölpreis beunruhigt Anleger in Asien Anleger in Asien sorgen sich um die Weltkonjunktur. Die sinkenden Rohstoffpreise drückten die dortigen Börsen deutlich ins Minus. In Tokio wird derweil feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...