Mainz/Stuttgart (ots) - Mai 2017 - sie gilt als Schicksalswahl für Europa: Am Sonntag stimmen rund 48 Millionen wahlberechtigte Franzosen in einer Stichwahl über den künftigen Staatspräsidenten Frankreichs ab. Gewinnt Emmanuel Macron mit seiner jungen Partei "En marche!" oder setzt sich Marine Le Pen vom "Front National" durch? Wie entscheidet sich das Nachbarland? Ganz Europa blickt gespannt nach Frankreich - und SWR1, das Informationsradio für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, informiert umfassend in einem Wahl-Spezial von 18 bzw. 20 bis 24 Uhr.



Die langjährige ARD-Paris-Korrespondentin Claudia Deeg (SWR) präsentiert in SWR1 Rheinland-Pfalz das Wahlergebnis und analysiert den Wahlausgang im Gespräch mit Beobachtern vor Ort. Gemeinsam mit Experten geht sie der Frage nach: Was bedeutet die Entscheidung für Deutschland und Europa? Dazu spricht sie mit Korrespondenten in Berlin, Brüssel und Paris. Ausgiebig wird sich SWR1 mit der Person beschäftigen, die demnächst in den Élysée-Palast einzieht und dann an der Spitze des Nachbarlandes steht. Dazu gibt es Musik aus Frankreich, die zwischen den größten Hits aller Zeiten den Wahlabend abrundet.



Auch in Baden-Württemberg dreht sich in "SWR1 Wahl Aktuell" alles um die Frankreich-Wahl - und um die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. In Live-Gesprächen mit Korrespondenten und Experten bei Infratest dimap, in Berlin, Paris und Brüssel analysiert Moderatorin Petra Klein von 18 bis 24 Uhr die Ergebnisse im nördlichsten Bundesland und im Nachbarland Frankreich. SWR1 Baden-Württemberg wirft einen Blick auf Wahlpartys im Land und fragt Wählerinnen und Wähler, was sie vom Ergebnis halten.



"SWR1 Wahl Spezial" SWR1 Rheinland-Pfalz", Sonntag, 7. Mai 2017, 20 bis 24 Uhr Moderation: Claudia Deeg



"SWR1 Wahl Aktuell" SWR1 Baden-Württemberg, Sonntag, 7. Mai 2017, 18 bis 24 Uhr Moderation: Petra Klein



Mehr über die Sondersendungen auch unter SWR1.de



