Velen (ots) - Wachstumsstärkste Agentur 2017 ist Best IT - mehr als 40 Plätze geklettert



Alles rund um den E-Commerce ist eine Wachstumsbranche, mit knapp 1,7 Milliarden Euro an Honorar belegen das die Umsatzzahlen der Internetagenturen. Mit Sitz im nordrhein-westfälischen Velen belegt Best IT den ersten Platz der wachstumsstärksten Agenturen in Deutschland und klettert 40 Plätze im Internetagentur-Ranking 2017 unter die Top 100. Laut Ranking wurde ein Wachstum von 113,3 Prozent erzielt. Das Internetagentur-Ranking 2017 umfasst die umsatzgrößten Agenturen, Dienstleister und Produzenten rund um die Herstellung von interaktiven Anwendungen und wird gemeinsam von HighText iBusiness, dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V erstellt.



Nachhaltigkeit und Eigenkapital



Für den Best IT-Geschäftsführer Manuel Strotmann bestätigt sich damit seine Unternehmensstrategie: "Seit Jahren wachsen wir nachhaltig, finanziert aus dem eigenen Kapital. Mein persönliches Ziel war immer eine Entwicklung, die auf langfristigen Erfolg und nicht auf kurzfristiges Wachstum mit Fremdfinanzierungen zielt", so der Best IT-Gründer. Langjährige Kundenbeziehungen mit Branchengrößen wie Rewe, Borussia Dortmund mit dem preisgekrönten Online-Fanshop oder Trigema im Bekleidungssektor unterstützen diese Wachstumsstrategie weiter. Im Agenturumfeld hat Best IT neue Ansätze etabliert, die auf Säulen wie Konsolidierung und Dezentralisierung beruhen. Die Schlüsselkunden stammen aus dem mittelständischen Bereich und der Konzernwelt.



Schnelle Digitalisierung



Der Kern des Geschäftsmodells ist die schnelle und kreative Umsetzung von E-Commerce-Projekten und damit die Digitalisierung eines Geschäftsmodells. "Unsere Kunden bekommen nicht nur einen funktionierenden Shop, sondern einen ganzheitlichen Transfer hin zu einem neuen Erlösmodell mit der Hilfe eines Webshops. Erlebniswelten wie beispielsweise beim neuen Fanshop des BVB sind das Resultat. Der Endkunde fühlt sich wohl, wird emotionalisiert - und schafft neue Umsätze", sagt Manuel Strotmann von Best IT. Das Konzept geht auf: Der Fanshop von Borussia Dortmund konnte bereits direkt nach dem umfassenden Re-Launch wachsende Umsätze vorweisen, zudem heimste das Projekt den Preis "Bester Markenshop 2017" bei den Internet World Business Shop-Awards ein.



best it (www.bestit-online.de) ist als eCommerce-Agentur auf die erfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C- und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichen Bereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden aus zahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette und gewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Der technologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien von Shopware, Oxid und Commercetools.



