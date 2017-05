Am Montag dürfte es am Goldmarkt turbulent werden. Nach der Wahl in Frankreich könnte der Preis stark ausschlagen, in beide Richtungen. Längerfristig ist der Trend für Experten jedoch eindeutig.

Von Stärke ist nichts zu erkennen: Momentan macht der Goldpreis eher einen schwachen Eindruck. Er ist in den vergangenen Wochen von rund 1300 Dollar je Unze Richtung 1230 Dollar gefallen. "Die Spekulanten ziehen sich zurück", glaubt Martin Siegel, Fondsmanager für Edelmetallaktien.

Er erkennt Warnsignale am Markt. Goldminenaktien entwickelten sich schlechter als der Goldpreis. Außerdem sei der Silberpreis relativ zu Gold noch schwächer. "Das sind in der Vergangenheit immer Warnsignale gewesen", weiß Siegel. Seine Erwartung für den Montag nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich: "Unkalkulierbar". Die Erfahrungen bei anderen politischen Ereignissen wie dem Brexit oder der US-Präsidentenwahl hätten gezeigt, dass Märkte erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...