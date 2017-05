Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt will Wölfe in Deutschland abschießen lassen, um die Ausbreitung der Rudel zu begrenzen: "Ich halte eine begrenzte Abschussfreigabe für den richtigen Weg, damit der Wolf bei uns weiterhin ohne Konflikte existieren kann", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Anlässlich der Umweltministerkonferenz im brandenburgischen Bad Saarow warb Schmidt für ein besseres "Wolfsmanagement": Der Wolf sei in Deutschland heimisch, seine Rückkehr zeige, dass das Ökosystem funktioniere.

Doch der Wolf habe keine natürlichen Feinde. Die Ausbreitung des Wolfes müsse deswegen eingeschränkt werden. "Vor allem in Regionen mit einem hohen Anteil an Weidehaltung", so Schmidt. Die Umweltminister der Länder hatten bei ihrem Treffen über den Umgang mit so genannten "Problemwölfen" beraten und dazu an diesem Freitag eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen.