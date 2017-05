Wie Websato mitteilt, will man mit diesem strategischen Schritt die Produktionskapazität im größten Einzelmarkt erhöhen, um die weiterhin zunehmende Nachfrage nach Schiebe- und Panoramadächern noch effizienter zu bedienen. Primär liefert Webasto die in Baoding produzierten Dachsysteme an Great Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...