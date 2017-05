RALEIGH, N.C, 5. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Nur Wenigen ist bekannt, dass 70 Prozent aller Medikamente, die Kindern verabreicht werden, nur an Erwachsenen getestet werden. Aus diesem Grund werden die meisten bei Kindern eingesetzten Arzneimittel off-label verwendet. Auch wenn es Richtlinien für klinische Studien mit Kindern gibt, stellt uns das Testen von Medikamenten an Kindern weiterhin vor erhebliche wissenschaftliche, klinische, ethische und logistische Herausforderungen. Das US-Forschungsinstitut PRA Health Sciences (NASDAQ:PRAH) will diese Herausforderungen angehen und freut sich deshalb, sein neues Center for Pediatric Clinical Development vorzustellen.

"PRA hat viel Erfahrung mit der Durchführung von klinischen Studien für Kinder", sagt Mark Sorrentino, Vice President, Center for Pediatric Clinical Development. "In diesem neuen Zentrum sehen wir eine Möglichkeit, um PRA als Marktführer im Bereich der Entwicklung von Kinderarzneimitteln zu etablieren und Innovationen bei der Entwicklung und der Implementierung von klinischen Studien für Kinder einzuführen."

PRA hat die Schlüssel- und/oder unterstützenden Studien durchgeführt, um zwölf FDA- und/oder internationale Genehmigungen für Medikamente zu bekommen, die zur Behandlung von Kindern in mehreren therapeutischen Bereichen eingesetzt werden. Das Center for Pediatric Clinical Development wird von einer funktionsübergreifenden Expertengruppe unterstützt, die strategische Beratung bei der Entwicklung von Produkten für Kinder anbietet und umfangreiches technisches und operatives Wissen zur Verfügung stellt.

"Dieses Pädiatrie-Team ist das Fundament des Center for Pediatric Clinical Development", fügte Sorrentino hinzu. "Das Team wird seine pädiatrische Kompetenz aus unterschiedlichen Funktionsbereichen zu einer einzelnen globalen Ressource bündeln, um unsere Kunden bei allen Aspekten der Entwicklung von Kinderarzneimitteln zu unterstützen."

Das Team wird dabei helfen, sich in den komplexen Studien für Kinder zurechtzufinden, und es bringt umfangreiches Wissen im Bereich der unterschiedlichen länderspezifischen Vorschriften und rechtlichen Herausforderungen im pädiatrischen Bereich mit. Zu den vielen Vorteilen des Zentrums gehört ein Netzwerk am Standort, das die Rekrutierung von Patienten beschleunigen sowie das Engagement und die Erhaltung von Teilnehmern verbessern wird.

