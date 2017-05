Frankfurt - Die Kursentwicklung europäischer Anleihen außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes war im März sehr uneinheitlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAspirant A (ISIN LU0097169550/ WKN 989805).Größere Kursverluste in einigen Ländern hätten erfreulichen Kursgewinnen in anderen Regionen gegenübergestanden. Zu den großen Gewinnern hätten erneut polnische Staatsanleihen gezählt. Hier habe sich der positive Trend aus dem Vormonat fortgesetzt. Kräftig aufwärts sei es auch für russische Papiere gegangen. Damit hätten die Verluste aus dem Vormonat wieder aufgeholt werden können. Wie so oft hätten auch im März die Energiepreise stark mit der Kursentwicklung russischer Staatsanleihen korreliert.

