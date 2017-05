München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Vorentscheidung im Westen: Was liefern die Parteien bei Integration, Sicherheit, Gerechtigkeit?



Gäste: Hermann Gröhe (CDU; Bundesminister für Gesundheit, Spitzenkandidat NRW für die Bundestagswahl) Sahra Wagenknecht (DIE LINKE, Fraktionsvorsitzende) Karl Lauterbach (stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, Bundestagsabgeordneter aus NRW) Johannes Vogel (Generalsekretär der FDP in NRW; Mitglied des FDP-Bundesvorstandes) Bärbel Höhn (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordnete; ehemalige NRW-Umweltministerin (1995 - 2005)) Martin Renner (AfD, Sprecher der Alternative für Deutschland NRW)



Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, das wichtige Signal für die Wahlen im Bund. Was erwarten die Bürger bei den Topthemen Integration, Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit? Und was können die Parteien liefern?



