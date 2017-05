(Zusammenfassung mit Aktienkurs) Luzern (awp) - Die in der Farbmetrik tätige Datacolor ist im ersten Halbjahr 2016/17 gewachsen und hat die Profitabilität verbessert. Gewachsen ist Datacolor vor allem in Asien. Zudem liessen Massnahmen auf der Kostenseite und der Verkauf von High-End-Produkten die Margen in die Höhe klettern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...