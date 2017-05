DJ WOCHENVORSCHAU/19. Kalenderwoche

- Termine vom 8. bis 14. Mai - === M O N T A G, 8. Mai 2017 *** 04:00 CN/Handelsbilanz April *** 08:00 DE/Auftragseingang März 10:00 DE/Bundesnetzagentur, Jahres-PK *** 10:30 DE/IW, PK zur Konjunkturumfrage Frühjahr 2017 und zur Konjunkturprognose 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai 11:30 DE/Regierungs-PK 14:20 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Statements nach Treffen mit dem türkischen Wirtschaftsminister Zeybekci 14:35 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) 14:45 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen D I E N S T A G, 9. Mai 2017 *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März *** 08:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz März 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q 10:00 DE/Siltronic AG, HV 10:00 DE/Aixtron SE, HV 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV 10:00 DE/Rheinmetall AG, HV 10:30 DE/Bafin, Jahres-PK *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 0,5 Mrd EUR 12:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q 17:35 FR/EDF, Umsatz 1Q 19:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q 22:15 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q - DE/Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 11.5.) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland und Südkorea geschlossen M I T T W O C H, 10. Mai 2017 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 26./27. April *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April *** 07:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q (10:30 HV) *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Brenntag AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 1Q (10:00 HV) 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1H *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1Q *** 07:15 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz; 11:00 HV) *** 07:20 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefon-PK) 07:30 DE/Evotec AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 1Q (11:30 Telefonkonferenz) *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Industrieproduktion März 09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q 09:30 DE/Kabinett, Sitzung *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV *** 10:00 IT/Industrieproduktion März *** 10:00 DE/VCI, Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV 10:00 DE/K+S AG, HV 10:00 DE/Takkt AG, HV 10:00 DE/Eon SE, HV 10:00 DE/SAP SE, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 10:00 DE/Linde AG, HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Compugroup Medical SE, HV 11:00 DE/VöB, PK zur Zinsprognose *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator März *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 17:45 FR/Axa SA, Umsatz 1Q 18:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht-stimmberechtigt im FOMC) D O N N E R S T A G, 11. Mai 2017 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q 07:10 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q *** 07:25 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1Q (12:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:30 Telefonkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz) 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/MLP AG, Ergebnis 1Q *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 07:45 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 4Q 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Fresenius Medical Care, HV 10:00 DE/Leoni AG, HV 10:00 DE/BMW AG, HV 10:00 DE/Kion Group AG, HV *** 10:30 GB/Industrieproduktion März *** 10:30 GB/Handelsbilanz März 10:30 DE/Talanx AG, HV 10:30 DE/Adidas AG, HV *** 11:00 DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 2Q 11:00 DE/Grenke AG, HV 11:00 DE/Comdirect Bank AG, HV *** 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Gespräch mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg 12:25 IN/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise April *** 14:30 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, PK zum Ergebnis Arbeitskreis Steuerschätzung *** 17:00 US/VW AG, Anhörung zur endgültigen Billigung im Entschädigungsverfahren für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter-Dieselmotoren vor einem Bundesbezirksgericht in San Francisco *** 17:45 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1Q *** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q *** 18:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q *** - IT/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 13.5.) - DE/Drillisch AG, Ergebnis 1Q - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 12. Mai 2017 *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (09:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q 08:15 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April 09:30 DE/W&W AG, Ergebnis 1Q 10:00 DE/BASF SE, HV 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion März 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Verbraucherpreise April *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April 15:00 IE/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) *** 16:00 US/Lagerbestände März *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (1. Umfrage) 18:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Fitch), Ungarn (Fitch), EFSF (S&P), Irland (Moody's), Litauen (Moody's), Polen (Moody's) S A M S T A G, 13. Mai 2017 *** 08:30 IT/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (seit 11.5.), 13:30 PK mit Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Schäuble S O N N T A G, 14. Mai 2017 *** 08:00 DE/Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) ===

