Baden-Baden (ots) - Sonntag, 07. Mai 2017 (Woche 19)/05.05.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



11.30 (VPS 11.29) Zum Tode von Lukas Ammann (bis 12.50 Uhr) Lukas Ammann gibt sich die Ehre (WH von DO) Erstsendung: 27.09.2012 in SWR BW



12.00 Graf Yoster gibt sich die Ehre



Die Kunst und wie man sie macht Fernsehserie Deutschland 1967 Erstsendung: 30.01.1968 in Das Erste Autor: Werner Bardili Rollen und Darsteller: Graf Yoster ____Lukas Ammann Chauffeur Johann____Wolfgang Völz Dr. Stagel____Heinz Leo Fischer Nafziger ____Rudi Schippel Professor____Anton Reimer und andere Kamera: Kurt Hasse Szenenbild: Helmut Gassner Schnitt: Dorothée Maass Folge 1



12.25 Graf Yoster gibt sich die Ehre



Gangstermemoiren Fernsehserie Deutschland 1968 Erstsendung: 12.02.1968 in Das Erste Autor: Wolfgang Mühlbauer Rollen und Darsteller: Graf Yoster____Lukas Amann Chauffeur Johann____Wolfgang Völz Gérard Blasseur____Rainer Basedow Carlo Rigotti____Ulrich Beiger Leroy____Claude Nicot Louis____Wolfried Lier und andere Kamera: Kurt Hasse Szenenbild: Helmut Gassner Folge 2



12.50 Eisenbahn-Romantik



Der Bundenthaler Erstsendung: 16.03.2016 in SWR/SR



(bis 13.00 - weiter wie mitgeteilt)



Dienstag, 09. Mai 2017 (Woche 19)/05.05.2017



Tagestipp



20.15 Marktcheck



Themen des Verbraucher- und Wirtschaftsmagazins "Marktcheck":



- Welpen-Mafia- wie mit kleinen Hunden Kasse gemacht wird: Der Handel mit Welpen ist ein knallhartes Geschäft. Häufig werden die Tiere unter schlimmsten Bedingungen gehalten, sind oft schwer krank. "Marktcheck" deckt auf, zeigt die gewissenlosen Methoden der Welpen-Mafia und bringt die Polizei auf die Spur einer Tierhändlerin.



- Homöopathie - wirksame Medizin oder reine Geldverschwendung: Manche schwören darauf, für andere ist es Humbug. Wissenschaftliche Belege für die heilende Wirkung homöopathischer Mittel fehlen, doch der Umsatz bei den Herstellern steigt. Was steckt hinter der Homöopathie? "Marktcheck" klärt auf.



- Öl-Schlucker - verstopfte Kolben führen zu überhöhtem Ölverbrauch: Die Kolben des TFSI-Benzin-Motors von Audi können nach einigen Betriebsjahren verstopfen und verbrauchen dann außergewöhnlich viel Öl. Zahlreiche betroffene Audi-, VW-, Seat- und Skoda-Besitzer klagen über teure Reparaturen und abgelehnte Kulanzanträge, wenn Gewährleistung und Garantieansprüche längst abgelaufen sind.



- Gummibärchen - Marke oder Discounter, rot oder grün, wer macht das Rennen? Rote, grüne, gelbe oder weiße - welches Gummibärchen schmeckt am besten? Muss es immer das Marken-Produkt sein oder schmecken auch die No-Name-Bärchen von Lidl und Co? Welche Inhaltsstoffe stecken in der Süßigkeit? Sind sie weniger ungesund als Schokolade? "Marktcheck" testet Gummibärchen.



- Erste Hilfe am Unfallort - wer muss helfen und wie sind Helfer abgesichert? Rechtsexperte Karl Dieter Möller informiert darüber, wer wann gesetzlich dazu verpflichtet ist, erste Hilfe zu leisten und was die rechtliche Absicherung abdeckt. Außerdem klärt er, ob Gaffer Unfallort und Beteiligte filmen dürfen.



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.



Dienstag, 09. Mai 2017 (Woche 19)/05.05.2017



22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm



Jean ist ein Mann, der Eifersucht nicht kennt. Solange er sich seiner Sache sicher ist jedenfalls. Aber neuerdings wird seine Dauergeliebte Brigitte öfter mit einem attraktiven, jungen Mann gesehen. Seitdem schwankt Jean ständig zwischen Depression und Mord aus Leidenschaft. Vanessa muss währenddessen alles geben, um ihm aus der Misere zu helfen. Vanessa ist zudem aus dem Häuschen: Ihre Bewerbung für die Casting-Show "Ehe gut, alles gut!" hatte Erfolg. Den Siegern winken 100.000 Euro, deshalb lässt sich Jean überreden, dabei den Mann an ihrer Seite zu spielen. Doch sieht er seine Rolle als Ehemann ganz anders als Vanessa. Sie muss ihn sich energisch für ein Ehegatten-Coaching zur Brust nehmen. Die eine sucht einen Mann, die andere ist froh, dass sie ihren los ist: "Die Ähn un's Anner" Alice Hoffmann und Bettina Koch lästern wieder einmal über alles, was sich bewegt, und schrecken vor keinem Tabu zurück. Diesmal geht's um Fremdwörter und ums Fremdgehen.



Dienstag, 09. Mai 2017 (Woche 19)/05.05.2017



23.30 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 509



Europa steht am Scheideweg - eine gute Zeit für Satiriker. Das Comedy-Duo "Onkel Fisch" hat keine Mühen gescheut und sich selbst ein Bild vom Europäischen Parlament gemacht. In der "Pierre M. Krause Show" berichten sie von ihren Erlebnissen. "Onkel Fisch" besteht aus Adrian Engels und Markus Riedinger, die schon seit über 20 Jahren für ihre Mischung aus Comedy, Kabarett und Satire bekannt sind. Zur Zeit touren sie mit gleich zwei Programmen durch die Republik: "Neues aus der Lobbythek" und "Europa - und wenn ja, wie viele?"



Die Bundeswehr hat derzeit mit eher negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Der Ex-Zivildienstleistende Pierre M. Krause hat da gerade noch gefehlt. Der Moderator war als Aushilfsrekrut für kurze Zeit Teil der Truppe - im Finale der Mini-Reihe "Der Rekrut - der er nie sein wollte" kommt es zum Showdown zwischen Moderator und Bundeswehr-Obrigkeit.



"Glashaus" sind zurück: Zwölf Jahre nach ihrem letzten Album veröffentlichen Sängerin Cassandra Steen und die Produzenten Moses Pelham und Martin Haas ein neues Album. Nach dem Durchbruch mit "Wenn das Liebe ist" ist der Soul-Pop von "Glashaus" zurück in den deutschen Charts, sie präsentieren live ihre aktuelle Single "Kraft" aus dem gleichnamigen Album.



Moses Pelham singt zwar nicht selbst mit, erhält dafür aber die Chance, sein Zeichentalent in dem Spieleklassiker "Montagsmaler" zu beweisen. Im Team mit Moderator Pierre M. Krause tritt er gegen Onkel Fisch an.



Montag, 22. Mai 2017 (Woche 21)/05.05.2017



Korrigierten Titel und Erstsendedatum beachten!



20.15 (VPS 20.14) Abenteuer Diagnose Erstsendung: 09.02.2016 in NDR



Bei der Fahndung nach der rettenden Diagnose geht es in der Medizin zu wie bei einem Kriminalfall: Es ist die spannende Jagd nach Indizien, nach Spuren und Beweisen für die Ursache von rätselhaften Beschwerden. Wie Detektive müssen Ärzte mit falschen Fährten kämpfen, mit irreführenden Untersuchungsergebnissen und unerklärlichen Symptomen - und das oft unter großem Zeitdruck.



Mitten im Leben wird Roland B. mit einer furchtbaren Diagnose konfrontiert, dabei erschien das bisschen Stolpern doch lange Zeit völlig harmlos. Drei bis fünf Jahre bleiben ihm noch, müssen die Ärzte ihm mitteilen. Doch im Laufe der Zeit beschleichen ihn und seine Hausärztin leise Zweifel. Da stimmt etwas nicht, denn eigentlich müsste es ihm mittlerweile viel schlechter gehen. Und tatsächlich macht ihm eine junge Ärztin neue Hoffnung



Der Kopf brummt, der Rücken tut weh wahrscheinlich liegt das nur an der beißenden Novemberkälte, denkt sich eine junge Frau. Erst nach und nach wird ihrem Verlobten klar, da muss etwas viel Schlimmeres dahinterstecken. Die Übelkeit und das Erbrechen lassen sich vielleicht noch als Nebenwirkung der Schmerzmittel erklären. Doch was ist dann mit dem beängstigenden Kräfteverfall und den verwirrenden Halluzinationen?



Als der kleine Haktan wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus kommt, fallen der Ärztin in der Notaufnahme die vielen blauen Flecken an seinem Körper auf. Schnell wird klar, hier liegt keine Misshandlung durch die Eltern vor, doch trotzdem geben die Flecke Anlass zu großer Sorge. Mit dem Blut des Jungen ist etwas nicht in Ordnung und innerhalb kürzester Zeit eskaliert die Situation. Gerade noch rechtzeitig entdecken die Ärzte eine rettende Spur und das Rätsel um sein Blut kann gelöst werden.



"Abenteuer Diagnose" erzählt wahre Geschichten mit dramatischen Wendungen.



Donnerstag, 01. Juni 2017 (Woche 22)/05.05.2017



Geänderten Programmablauf für SR beachten!



03.30 SR: Sevilla, da will ich hin! (WH von SA) mit Simin Sadeghi Erstsendung: 18.06.2016 in SWR/SR



04.00 SR: Meine Traumreise nach Kapstadt (WH von SA) Als Au Pair-Oma in Südafrika Erstsendung: 24.09.2016 in SWR/SR



04.30 SR: Reiseziel South Dakota



Erstsendung: 30.07.2011 in SWR/SR



04.40 (VPS 04.35) SR: SAAR3 (WH) Das Saarlandmagazin



05.25 SR: aktueller bericht



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 12. Juni 2017 (Woche 24)/05.05.2017



Beitrag wird als Hörfilm-Fassung und mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



21.00 Wildes Deutschland: Spessart und Steigerwald Erstsendung: 18.03.2016 in arte



