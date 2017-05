In Amsterdam müssen Vermieter künftig mit hohen Strafen rechnen - wenn sie ihre Wohnung unangemeldet über Airbnb anbieten. Die niederländische Stadt möchte damit härter gegen illegale Vermietung durchgreifen.

Amsterdam will die Regeln für die Vermietung von Wohnungen an Touristen erneut verschärfen. Es werde eine Meldepflicht für Vermieter eingeführt, kündigte die niederländische Hauptstadt am Donnerstagabend an. Privatleute ...

