Bonn (ots) - Der Hamburger Hafen kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken: In diesem Jahr wird bereits das 828-jährige Bestehen gefeiert, traditionell mit dem größten Hafenfest der Welt. phoenix-Reporter Michael Kolz berichtet von den Feierlichkeiten des Hamburger Hafengeburtstags und präsentiert die Höhepunkte des Programms.



Von royalen Besuchern wie die "HMS Iron Duke" der königlichen britischen Marine bis zum russischen Segelschulschiff "Mir" ist auch dieses Jahr alles vertreten, was auf See Rang und Namen hat. Die Einlaufparade der Schiffe und das Schlepperballett sind Publikumsmagneten der Feierlichkeiten.



Zusammen mit dem stellvertretenden Hafenkapitän Andreas Brummermann begleitet Michael Kolz das Geschehen. Gespräche mit Hamburgs Ersten Bürgermeister Olaf Scholz, Wirtschaftssenator Frank Horch und Besuchern bilden den Rahmen für die Bilder vom größten Hafen Deutschlands.



