ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr), Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Schicksalswahl in Frankreich - Wohin steuert das Land? Landtagswahl in Schleswig-Holstein - Wer wird die neue Regierung stellen? Gäste: 8.05 Uhr: Michael Roth, SPD, zur Wahl in Frankreich 7.05 Uhr: Ralf Stegner, SPD, Zu Wahlen in Frankreich und SH 6.35 Uhr: Andreas Jung, CDU, Deutsch-franz. Parlamentariergruppe 735 Uhr: Manfred Weber, CSU, EVP-Vorsitzender 8.35 Uhr: Juan Martín Guevara, Buchautor "Mein Bruder Che"



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast im Studio: Dorkas Kiefer, Schauspielerin



Betriebsrente - Mehr Geld und Sicherheit im Alter Schwarzer Hautkrebs - Eine oft unterschätzte Gefahr Tastaturreinigung - Tipps zum Frühjahrsputz am PC



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Landtagswahl Schleswig-Holstein - Reaktionen auf die Wahl Wahrsager und Wunderwasser - Übersinnliches auf dem Prüfstand Expedition Deutschland: Drei Gleichen - Eingeschworene Männerrunde







WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Betriebsrente - Worauf Sie achten sollten



Die Rente ist sicher. Auch in Zukunft. Was jedoch auch sicher ist: Die gesetzliche Rente wird immer geringer werden. Wer heute in Rente geht, bekommt immerhin noch knapp die Hälfte des Durchschnittslohns als Rente, nämlich 48 Prozent. 2030 werden nur noch 43 Prozent ausgezahlt werden.



Umso wichtiger ist es, zusätzlich selbst vorzusorgen. Die "älteste, wichtigste und kostengünstigste Zusatzversorgung im Alter" ist die Betriebsrente, so Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles im März 2017. Jedoch zahlen weniger als zwei Drittel aller Beschäftigten in eine so genannte betriebliche Altersvorsorge ein.



Wie kommt man als Arbeitnehmer an eine Betriebsrente? Worauf sollte man beim Abschluss eines Vertrags achten? Welche Optionen hat man als Arbeitnehmer? Was bedeutet die so genannte Entgeltumwandlung? Welche Auszahlungsmodelle gibt es - und mit welchen Abzügen muss man rechnen?



Teure Heizkostenableser - Bundeskartellamt schlägt Alarm



Einmal im Jahr kommt der Heizungs- und Wasserableser. Der wird vom Vermieter bestellt, die Kosten aber tragen die Mieter. Verbraucherschützer kritisieren, dass diese Dienste, wie Ista oder Techem, zuletzt deutlich teurer geworden sind. Jetzt schlägt auch das Bundeskartellamt Alarm: zu wenig Konkurrenz, zu lange Laufzeit der Verträge.



Check: Online-Blumenversender - Muttertag: Wie gut sind die Sträuße?



1,38 Millionen Rosen wurden vergangenes Jahr nach Deutschland importiert. Und gerne zum Muttertag verschenkt. Kann man sich auf Online-Blumenversender verlassen? Kommt die Lieferung pünktlich? Und vor allem: Wie steht es um die Qualität der Rosensträuße?



