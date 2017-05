Die Analysten von SRC haben ihr Anlagevotum "Neutral" für die Aktien des Immobilienkonzerns conwert bestätigt. Auch das Kursziel bliebt mit 16,16 Euro unverändert.

Der Ende März vorgelegte Geschäftsbericht für 2016 hätte mit Rekordergebnissen überzeugt, schreibt Analyst Stefan Scharff in der Studie vom Freitag. Der operative Gewinn (Ebit) sei um 64 Prozent auf fast 300 Mio. Euro gestiegen, was vor allem auf positive Neubewertungen zurückzuführen sei. Vor allem bei den Wohnimmobilien in Deutschland habe das Unternehmen hohe Neubewertungen vornehmen können. Dies sei ein weiterer Beleg für das solide Arbeit, die conwert im Bereich Portfoliomanagement und mit der Strategie, sich auf die Kernmärkte Österreich und Deutschland zu fokussieren, leiste.

Das Kursziel bleibt jedoch bei 16,16 Euro - dem Angebotspreis von Vonovia für conwert-Aktien. Die Übernahme ist mittlerweile erfolgreich gewesen, der deutsche Immobilienkonzern hält mehr als 93 Prozent an conwert. Außerdem wurde bereits bekannt, dass er auf einer Hauptversammlung einen Antrag auf einen Squeeze-Out des Streubesitzes stellen wird.

Beim Gewinn je Aktie rechnet man bei SRC mit 1,38 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2017. Im Folgejahr 2018 soll er auf 1,04 Euro sinken. Die Dividendenschätzung beläuft sich auf 0,50 Euro (2017) bzw. 0,60 Euro (2018) je Anteilsschein.

Zum Vergleich: Die conwert-Aktien notierten am Freitagnachmittag mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 16,61 Euro.

