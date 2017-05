STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Starke US-Job-Daten: DAX auf neuem Rekordhoch

Spannung vor der Stichwahl in Frankreich

von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV - Nachrichten

Nach der Kursrallye der vergangenen Tage gönnten sich die Anleger heute zunächst eine Verschnaufpause. Der DAX hatte gestern mit 12.648,22 Punkten schon wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Bis zum heutigen Nachmittag notierte das deutsche Börsenbarometer dann im Bereich von 12.600 Zählern mit 0,4 Prozent im Minus.

Die Stimmung der Marktteilnehmer wurde auch durch die weiter gesunkenen Ölpreise gedrückt. Der Preis für die richtungsweisende Ölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich zeitweise um fast vier Prozent auf 46 US-Dollar je Fass. Das war der tiefste Stand seit rund einem halben Jahr, kurz bevor die OPEC im November eine Fördergrenze beschlossen hat.

Doch dann kam der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Demnach sind im April weit mehr Jobs entstanden als erwartet. Private Unternehmen und der Staat schufen zusammen 211.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Ökonomen hatten lediglich mit 185.000 neuen Jobs gerechnet, nachdem es im Vormonat mit 79.000 neuen Arbeitsplätzen einen kleinen Wachstumsdämpfer gegeben hatte.

Die separat ermittelte Erwerbslosenquote sank im April um einen Tick auf 4,4 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit fast 17 Jahren.

Damit ist die US-Notenbank (Fed) praktisch am Ziel, Vollbeschäftigung zu erreichen. Deshalb haben die Währungshüter damit begonnen, die Zinszügel etwas anzuziehen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld wurde im März auf die aktuelle Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent erhöht. Bei der jüngsten Sitzung am vergangenen Mittwoch blieben die Notenbanker ruhig. Doch nach Ansicht vieler Experten könnte bereits im Juni der nächste vorsichtige Zinsschritt bevorstehen.

Der DAX sprang nach den Zahlen vom US-Arbeitsmarkt auf ein neues Allzeithoch von 12.667 Punkten.

Nun erwarten die Börsianer mit Spannung die Stichwahl für das Präsidentenamt in Frankreich. Umfragen zufolge liege der unabhängige und europafreundliche Kandidat Emmanuel Macron deutlich vor seiner rechtsnationalen Konkurrentin Marine Le Pen.

E.on trägt rote Laterne im DAX

Die E.on-Aktien rutschten heute um 1,6 Prozent auf 7,03 Euro ab. Zuvor hatten die Analysten der HSBC die Titel von "halten" auf "reduzieren" herabgestuft und das Kursziel um 20 Cent auf 6,50 Euro gesenkt.

Enttäuschende Marge belastet Evonik-Aktien

Trotz eines Umsatz- und Gewinnanstiegs kann der Chemiekonzern Evonik heute bei den Anlegern keine Begeisterung erwecken. Der Kurs fiel bisher um 1,1 Prozent auf 30,96 Euro. Analysten monieren den starken Rückgang der operativen Gewinnmarge. Grund hierfür seien das schwache Abschneiden der Sparte Nutrition & Care, die unter anderem Mastfutter für Hühner produziert, sowie gestiegene Rohstoffpreise.

Heidelberger Druck profitiert von Branchenmesse Drupa

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat mit einem starken Schlussspurt den Nettogewinn im vergangenen Geschäftsjahr gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern kletterte in der Ende März abgeschlossenen Periode 2016/17 um zwölf auf 36 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Der Weltmarktführer für Bogenoffsetdruckmaschinen konnte von der nur alle drei Jahre stattfindenden Branchenmesse Drupa profitieren. Dadurch füllten sich die Auftragsbücher besonders gut.

Der Aktienkurs des SDAX-Unternehmens knallte heute dennoch um 2,6 Prozent auf 2,57 Euro nach unten. Denn der Umsatz des sich langsam aus der Krise arbeitenden Konzerns lag mit 2,5 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Die ursprünglich angepeilte deutliche Steigerung der Erlöse sei bisher nicht gelungen, da Firmenzukäufe ins nächste Geschäftsjahr verschoben worden seien.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index pendelte am Nachmittag im Bereich der Nulllinie. In dieser Phase war also kein klarer Trend beim Handel mit Hebelprodukten auf den DAX erkennbar.

Trends im Handel

Knock-out-Calls auf die Ölsorte Brent waren auch heute wieder auf der Kaufseite zu finden.

Zudem wird mit Knock-out-Calls auf steigende Kurse der Linde-Aktien gesetzt.

Darüber hinaus kauften viele Anleger Knock-out-Calls auf die Aktien von Danone. Händlern zufolge sei dies auf die Empfehlung eines Börsenbriefes zurückzuführen.

Call-Optionsscheine auf Siemens wurden heute überwiegend verkauft.

Dafür setzt eine Reihe von Investoren mit Calls auf steigende Kurse der Aktien von Fresenius und BMW. Die Fresenius-Scheine sollen ebenfalls von einem Börsenbrief zum Kauf empfohlen worden sein.

