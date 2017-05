Hannover (ots) - Das weltweit größte Do-it-Yourself-Festival Maker Faire kommt am 10. und 11. Juni zum dritten Mal in die Hauptstadt. Erwartet werden rund 20.000 Besucherinnen und Besucher. Als prominente Fürsprecherin konnte die Maker Faire Berlin die Designprofessorin Gesche Joost gewinnen.



Prof. Dr. Gesche Joost Porträtbild http://bit.ly/2pgxKuo



Von der Kreativität und den Innovationen der Maker ist auch die Internetbotschafterin der Bundesrepublik Deutschland, Gesche Joost, sehr angetan. Als eine der Initiatorinnen des deutschen Mikrocontrollers Calliope engagiert sie sich für mehr digitale Bildung an Schulen. "Wir möchten mit dem Calliope Kindern spielerisch die Grundlagen des Programmierens beibringen. Hier sehe ich große Überschneidungen mit der Maker Faire. Auch auf der Veranstaltung sollen Berührungsängste in Sachen Technik abgebaut werden. Die begeisternde Ausprobier-Kultur der Maker kann dabei helfen, eine wertvolle Verbindung zu den wichtigen technischen und naturwissenschaftlichen Wissensfeldern aufzubauen. Daher habe ich die Botschafterrolle für das Berliner Event mit Freude übernommen", sagt Gesche Joost.



Die Professorin für Designforschung leitet auch das Design Research Lab an der Universität der Künste in Berlin, ist Vorstandsmitglied der Technologiestiftung Berlin und vertritt Deutschland als Internetbotschafterin in der Initiative "Digitale Champions" der EU-Kommission.



Auf der Maker Faire Berlin werden Kreativköpfe, Querdenker und Technikenthusiasten erneut ihre außergewöhnlichen Ideen vorstellen. Robotertechnik, Basteleien und Programmieren mit Mini-Computern, Internet of Things, 3D-Druck, Smart living, Upcycling, Wearables gehören zum umfangreichen Ausstellungs- und Mitmach-Programm. Darüber hinaus gewähren interessante Vorträge und Workshops Einblicke in völlig unterschiedliche DIY-Facetten.



Das bunte Kreativ-Festival ist Samstag (10. Juni) und Sonntag (11. Juni) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets und weiterführende Informationen gibt es unter www.maker-faire.de



Video Grußbotschaft Gesche Joost: http://bit.ly/2qLcsFB



