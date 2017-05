Mit Teslas Übernahme von Grohmann wurde Prüm auf einen Schlag berühmt. Die Bürgermeisterin erzählt, wie sich das Eifel-Dorf verändert, wie das Verhältnis zur IG Metall ist und ob sie in Tesla-Aktien investieren würde.

Frau Weinandy, Tesla hat Grohmann aus Ihrer Stadt Prüm übernommen. Jetzt gibt es zwischen der IG Metall und Tesla eine Diskussion um den deutschen Tarifvertrag. Und die Mitarbeiter machen sich Sorgen um die Zukunft, weil das Unternehmen vielleicht die Beziehung zu anderen Auftraggebern vernachlässigt. Tesla ist nun Ihr größter Arbeitgeber, wie ist die Stimmung in der Stadt?Mathilde Weinandy: Das sorgt natürlich für viel Aufregung in der Firma, die Menschen machen sich Gedanken. Aber betriebsintern herrscht auch nicht unbedingt Einigkeit, es sind nicht alle Mitarbeiter der Meinung der Gewerkschaft. Und die meisten Menschen in Prüm sind positiv gestimmt. Es gibt ganz viele, die sagen, wir müssen Tesla jetzt auch mal Zeit geben. Tesla muss ja auch erst mal schauen, was sie aus der Firma Grohmann machen wollen und wie das Konzept laufen soll. Wenn so eine Firma nach Prüm kommt, dann sehen wir das erst mal als Chance.

Haben Sie als Bürgermeisterin schon Tesla-Chef Elon Musk kennengelernt?Nein, Elon Musk leider nicht. Aber ich stehe in Kontakt mit Tesla, mich hat da ein Vertreter angerufen. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich das erst mal positiv begleiten werde.

