BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft in Deutschland will verhindern, dass in Zukunft Autos ausschließlich mit grünem Strom fahren und Gebäude vollständig elektrisch geheizt werden. In seinem neuen Positionspapier fordert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dass auch Gas in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Energieerzeugung behalten müsse.

"Strom aus erneuerbaren Quellen zu nutzen, ist wichtig, aber nicht die einzige Option, um auch in diesen Sektoren den CO2-Ausstoß zu reduzieren", sagte BDEW-Chef Stefan Kapferer bei der Vorstellung des Papiers. Die Energiewirtschaft stellt sich damit gegen Bundeswirtschafts- und Umweltministerium, die davon ausgehen, dass ab Mitte des Jahrhunderts die Fahrzeuge mit Batterien unterwegs sind und die Häuser mit Strom geheizt werden. Nur so könne Deutschland die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen erfüllen, zur Mitte des Jahrhunderts weitgehend aus der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas ausgestiegen zu sein.

Die Energieversorger fürchten hingegen, dass ihre Gasleitungen und Gaskraftwerke damit wertlos würden. "Die Gasinfrastruktur ist der notwendige Langzeitspeicher der Energiewende", erklärte Kapferer dazu.

Der BDEW verlangte gleichzeitig, die Privilegien der Großverbraucher in der Industrie, wie zum Beispiel Stahlwerke und Aluhütten, bei der Ökostromumlage künftig aus der Staatskasse zu finanzieren. Bisher werden sie von den Privathaushalten und dem großen Rest der Unternehmen bezahlt, was die EEG-Umlage für diese beiden Gruppen teurer macht. Außerdem soll nach dem Willen der Energiebranche die Stromsteuer gesenkt werden, um Verbraucher zu entlasten.

May 05, 2017 09:25 ET (13:25 GMT)

