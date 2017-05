FMW-Redaktion

Die vorhin veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten sind mit einer Arbeitslosenquote von 4,4% (im März 4,5%) mal wieder de facto nahe an der Vollbeschäftigung. Wir brauchen wohl nicht mehr erwähnen, dass die tatsächliche Arbeitslosenquote in den USA deutlich höher liegt. Was aber wie jeden Monat bei den US-Arbeitsmarktdaten die Analysten wirklich interessiert, sind die neu geschaffenen Stellen. Dort gab es im April ein Plus von 211.000.

Dazu muss man erwähnen, dass von diesen neu geschaffenen Stellen 17.000 auf den Staatssektor entfallen. Netto bleibt im Privatsektor ein Zuwachs von 194.000 neuen Stellen. In den letzten Monaten und Jahren zeigte sich Monat für Monat in diesen US-Arbeitsmarktdaten, dass der allergrößte Teil neuer Stellen bei schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs entsteht. Letzten Monat kam massiv hinzu, dass Kaufhäuser nur in diesem einen Monat 34.700 Stellen gestrichen haben, wohl aufgrund einiger Insolvenzen. Man wird hinweggespült durch Amazon. Alleine dieser Gigant hat beim Onlineshopping in den USA mehr als 50% Marktanteil.

Dieses Mal ...

