PARIS (dpa-AFX) - Die Rally am europäischen Aktienmarkt hat am Freitagnachmittag neue Nahrung erhalten. Ein stark ausgefallener Arbeitsmarktbericht aus den USA sorgte beim EuroStoxx 50 für Rückenwind. Der Leitindex der Eurozone gewann zuletzt 0,57 Prozent auf 3648,74 Punkte. Seine am Vortag erreichte Bestmarke seit August 2015 schraubte er damit nochmals um einige Punkte nach oben. Zuvor war der EuroStoxx am Freitag noch etwas leichter in den Handel gestartet. Vor dem US-Bericht tendierte er zur Mittagszeit dann kaum verändert.

Der US-Arbeitsmarkt hatte sich im April sichtbar von einem schwachen Vormonat erholt. Die Zahl der Stellen war stärker als erwartet um 211 000 gestiegen, während die Arbeitslosenquote überraschend auf den tiefsten Stand seit fast zehn Jahren gesunken war. Wie die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) betonte, lag der Stellenzuwachs sogar knapp oberhalb des monatlichen Durchschnitts der letzten sechs Jahre. Für die US-Notenbank gebe es daher nun keinen Grund, den Pfad gradueller Leitzinserhöhungen zu verlassen./tih/he

