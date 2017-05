Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Slowenien eingeleitet. Grund sei eine illegale Beschlagnahmung von EZB-Unterlagen durch slowenischen Behörden. Das Land muss jetzt reagieren.

Die EU-Kommission hat wegen beschlagnahmter EZB-Dokumente ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Slowenien eingeleitet. Sie stehe dabei in engem Kontakt mit der Europäischen Zentralbank (EZB), teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. In einem ersten Schritt habe die Kommission Slowenien per Schreiben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...