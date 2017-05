EANS-PVR: Semperit AG Holding / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: B & C Privatstiftung Sitz: Wien Staat: Österreich

Gemäß § 93 Abs 2 BörseG gibt die Semperit Aktiengesellschaft Holding (ISIN AT0000785555) bekannt, dass ihr am 3. Mai 2017 gemäß §§ 91 ff BörseG folgendes mitgeteilt wurde:

Im Zuge einer gruppeninternen Spaltung ist die bislang von der B & C Dora GmbH (vormals B & C Holding Österreich GmbH) gehaltene 100% Beteiligung an der B & C Industrieholding GmbH auf die B & C Holding Österreich GmbH (vormals B & C Helios GmbH), eine andere 100% Tochtergesellschaft der B & C Privatstiftung, übertragen worden.

Aufgrund dieser Spaltung hat sich die Kette der kontrollierenden Unternehmen im Hinblick auf die von der B & C Industrieholding GmbH direkt gehaltenen 859.199 Stimmrechte (entspricht rund 4,18% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Semperit Aktiengesellschaft Holding und die von der B & C Semperit Holding GmbH direkt gehaltenen 10.286.718 Stimmrechte (entspricht etwas über 50,00% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Semperit Aktiengesellschaft Holding geändert.

Der B & C Privatstiftung sind unverändert über ihre indirekten Tochtergesellschaften B & C Industrieholding GmbH und B & C Semperit Holding GmbH gemäß § 92 Z 4 BörseG insgesamt 11.145.917 Stimmrechte (entspricht rund 54,18% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Semperit Aktiengesellschaft Holding zuzurechnen.

In Zusammenhang mit dieser Meldung siehe bitte die Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG hier:

_

Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG _ Wien, 3.5.2017

Überblick

1. Emittent: Semperit Aktiengesellschaft Holding 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name:B&C Privatstiftung Sitz:Wien Staat:Österreich

4. Namen der Aktionäre: B & C Industrieholding GmbH, B & C Semperit Holding GmbH 5. Datum der Schwellenberührung: 29.4.2017

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | | % der | | _ | | | % der | Stimmrechte, | |Gesamtzahl der | | | Stimmrechte, | die die | Total von |Stimmrechte des| | |die zu Aktien | Finanz-/ |beiden in % | Emittenten | | |gehören (7.A) | sonstigen | (7.A + 7.B) | | | | | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 54,18 % | 0,00 % | 54,18 % | 20.573.434 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 54,18 % | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________|

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_______%_der_Stimmrechte_______| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |___Aktien___|_(§_91_BörseG)_|_(§_92_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_92_BörseG)_| |AT0000785555|_______________|_____11.145.917|_______________|________54,18_%| |_SUBTOTAL_A_|__________11.145.917___________|____________54,18_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_1_BörseG______| | | | | Anzahl der | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|Stimmrechte die | % der | | Instruments | | |erworben werden | Stimmrechte | |______________|______________|______________|_____können_____|________________| |______________|______________|______________|________________|________________| |______________|______________|_SUBTOTAL_B.1_|________________|________________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_3_BörseG______| | Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| Physisches | Anzahl der | % der | |Instruments| | | oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte | |___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________| |___________|____________|______________|____________|____________|____________| |___________|____________|______________|SUBTOTAL_B.2|____________|____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten

kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|________________|____________|____________|____(%)_____|____________| | 1 |B&C | | | | | |_________|Privatstiftung__|____________|____________|____________|____________| | 2 |B&C Holding | 1 | | | | |_________|Österreich_GmbH_|____________|____________|____________|____________| | |B&C | | | | | | 3 |Industrieholding| 2 | 4,18 %| | 4,18 %| |_________|GmbH____________|____________|____________|____________|____________| | 4 |B&C Lenzing | 3 | | | | |_________|Holding_GmbH____|____________|____________|____________|____________| | 5 |B&C Semperit | 4 | 50,00 %| | 50,00 %| |_________|Holding_________|____________|____________|____________|____________| |_________|________________|____________|____________|____________|____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Im Zuge einer gruppeninternen Spaltung ist die bislang von der B & C Dora GmbH (vormals B & C Holding Österreich GmbH) gehaltene 100% Beteiligung an der B & C Industrieholding GmbH auf die B & C Holding Österreich GmbH (vormals B & C Helios GmbH), eine andere 100% Tochtergesellschaft der B & C Privatstiftung, übertragen werden.

Aufgrund dieser Spaltung hat sich die Kette der kontrollierten Unternehmen im Hinblick auf die von der B & C Industrieholding GmbH direkt gehaltenen 859.199 Stimmrechte (entspricht rund 4,18% des Aktienkapitals und der Stimm-rechte) an der Semperit Aktiengesellschaft Holding und die von der B & C Semperit Holding GmbH direkt gehaltenen 10.286.718 Stimmrechte (entspricht etwas über 50,00% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Semperit Aktiengesellschaft Holding geändert.

Der B & C Privatstiftung sind unverändert über ihre indirekten Tochtergesellschaften B & C Industrieholding GmbH und B & C Semperit Holding GmbH gemäß § 92 Z 4 BörseG insgesamt 11.145.917 Stimmrechte (entspricht rund 54,18% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Semperit Aktiengesellschaft Holding zuzurechnen.

Wien am 3.5.2017

Rückfragehinweis: Martina Büchele Group Communications Manager Tel.: +43 676 8715 8621 martina.buechele@semperitgroup.com Stefan Marin Head of Investor Relations Tel.: +43 676 8715 8210 stefan.marin@semperitgroup.com Emittent: Semperit AG Holding Modecenterstrasse 22 A-1030 Wien Telefon: +43 1 79 777-210 FAX: +43 1 79 777-602 WWW: www.semperitgroup.com Branche: Kunststoffe ISIN: AT0000785555

Indizes: WBI, ATX Prime, ViDX, Prime Market, ATX GP

Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

ISIN AT0000785555

AXC0187 2017-05-05/16:07