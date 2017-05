München (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Vom 18. bis zum 21. Mai öffnet die weltweit größte Audiomesse ihre Pforten. In München zeigen 500 Aussteller aus über 40 Ländern auf der Messe HIGH END, was es Neues an Produkten und Dienstleistungen aus dem Audiobereich gibt. Einen kleinen Überblick über die HIGH END 2017 gibt uns jetzt Oliver Heinze.



Sprecher: Analog oder digital - auf der HIGH END können Besucher so ziemlich alles aus dem Audiobereich finden.



O-Ton 1 (Stefan Dreischärf, 0:07 Min.): "...wie beispielsweise Vinyl, wie beispielsweise die Kopfhörer, Streamingtechnologie, digitale Lautsprecher mit Raumkorrektur etc.."



Sprecher: Erklärt HIGH END-Geschäftsführer Stefan Dreischärf. Die Messe will Besucher jeden Alters ansprechen und ist auch etwas für jeden Geldbeutel. Neu in diesem Jahr ist das große Comeback von Vinyl.



O-Ton 2 (Stefan Dreischärf, 0:20 Min.): "Wir haben jetzt 300 verschiedene Marken, die angeboten werden im Bereich Vinyl. Das können Tonabnehmer sein, das können Tonarme sein und natürlich auch die Plattenspieler selber. Und auch die Digitalisierung, auch da gibt es sehr, sehr viel Neues zu sehen. Ich darf nicht alles verraten - aber es werden einige Weltpremieren auf der HIGH END gefeiert."



Sprecher: Ein weiteres Highlight der Messe, die eigene "Hörbar".



O-Ton 3 (Stefan Dreischärf, 0:17 Min.): "Auf dieser 'Hörbar' werden 30 Kopfhörer mit völlig identischer Musik und identischen Kopfhörerverstärkern gespielt. Das heißt, man kann ohne Zwang, ohne Eile 30 verschiedene Kopfhörer miteinander vergleichen."



Sprecher: Die HIGH END steht auch für zukunftsweisende Technik - an den einen großen Trend glaubt Stefan Dreischärf aber nicht.



O-Ton 4 (Stefan Dreischärf, 0:19 Min.): "Aber wir sind natürlich in diesem Fokus der vernetzten Heimtechnologie, der vernetzten Technik im Allgemeinen. Das heißt, Multiroom-Systeme, dass man gleichzeitig im Badezimmer, im Wohnzimmer Musik hören kann. Aber wir glauben dennoch, nach allen Trends, die gekommen und gegangen sind, dass Zweikanaltechnik weiterhin der absolute Fokus für uns bleiben wird."



Abmoderationsvorschlag:



Achtung Musikliebhaber! Am 18. Mai öffnet die weltweit größte Audiomesse in München. Auf der HIGH END zeigen 500 Aussteller, was es Neues in der musikalischen Unterhaltungselektronik gibt. Mehr Infos finden Sie auch unter www.highendsociety.de.



