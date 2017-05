München (ots) - Frankreich steht vor einer Schicksalswahl. Während der parteilose Kandidat Emmanuel Macron für eine europafreundliche Politik steht, käme ein Sieg der rechtsextremen Front-National-Chefin Marine Le Pen einem politischen Erdbeben in der Europäischen Union gleich. Wie verändert die französische Präsidentenwahl Europa? Muss Angela Merkel ihre Europapolitik ändern? Welche politischen Strategien gibt es gegen Nationalisten?



Zu Gast bei Anne Will:



Ursula von der Leyen (CDU), Bundesministerin der Verteidigung Xavier Bettel (Demokratesch Partei), Premierminister von Luxemburg Gesine Schwan (SPD), Politologin Alfred Grosser, französischer Publizist



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



