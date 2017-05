München (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Viele von uns hören ihre Lieblingsmusik im Auto - zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Dann wird die Lieblingsband laut aufgedreht und mitgesungen. Allerdings ärgert man sich auch oft über die serienmäßig eingebauten Lautsprecher, die einem das Klangerlebnis verderben, übersteuern und irgendwie dröhnen. Helfen kann hier ein Besuch bei der weltweit größten Audiomesse, der HIGH END, vom 18. bis 21. Mai. Wie man sein persönliches Klangerlebnis, nicht nur im Auto, verbessern kann, weiß Oliver Heinze.



Sprecher: Die volle Bandbreite an Geräten und Technologien aus dem Audiobereich: Lautsprecher, Streamingtechnologien und Vinyl. Das alles finden Besucher auf der weltweit größten Audiomesse HIGH END. Ein ganz großes Thema auf der Messe: Car Sound, so Geschäftsführer Stefan Dreischärf.



O-Ton 1 (Stefan Dreischärf, 0:21 Min.): "Wir werden in diesem Jahr Fahrzeuge haben im Bereich der Luxusklasse, wie auch im Bereich der Mittelklasse, die mit unglaublich tollen Systemen ausgestattet sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir sehr, sehr viel Zeit im Auto verbringen und dort die Zeit ja auch nutzen können für hochwertige Musikwiedergabe. Und da werden einige ganz interessante Beispiele gezeigt bei uns auf der Messe."



Sprecher: Ein zweiter Schwerpunkt: Kopfhörer. Eine Thema, das nicht nur die jüngere Generation beschäftigt.



O-Ton 2 (Stefan Dreischärf, 0:21 Min.): "Zuerst müssen wir sehen, dass weltweit zurzeit etwa 300 Millionen Kopfhörer jährlich verkauft werden. Das ist ein Riesenmarkt und eine entsprechende Riesenanfrage, der wir natürlich auf der HIGH END auch Rechnung tragen. Das heißt alle, man kann wirklich sagen, alle wichtigen Kopfhörerhersteller weltweit sind vertreten und zeigen ihre Produkte - das auf entsprechenden Ständen mit entsprechenden Vorführwiedergaben."



Sprecher: Viele Kopfhörer auf einem Fleck findet man in der "Hörbar".



O-Ton 3 (Stefan Dreischärf, 0:29 Min.): "30 verschiedene Kopfhörer mit immer der gleichen Musik mit immer dem gleichen Kopfhörerverstärker. Das heißt, man hat wirklich die Auswahl, ohne den Druck zu haben, dass der Hersteller XY direkt anwesend ist, völlig frei diese Kopfhörer, verschiedene Techniken, verschiedene Preisklassen miteinander zu vergleichen. Diese Möglichkeit hat man sonst nicht. Man muss von Stand zu Stand gehen, man hat unterschiedliche Musikrichtungen, man hat unterschiedliche Kopfhörerverstärker. Und das ist bei uns auf der 'Hörbar' alles identisch. Es ist ein 1:1 Vergleich der Kopfhörer möglich."



Abmoderationsvorschlag:



Vom 18. bis 21. Mai präsentieren rund 500 Austeller auf der Audiomesse HIGH END in München alles Erdenkbare aus dem Audiobereich - von Plattenspielern, die wie Kunstwerke aussehen, Kopfhörern, exklusiven Musikanlagen und Soundsystemen fürs Auto bis hin zu absolut erschwinglicher Technik für den Einsteiger und jeden Geldbeutel. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.highendsociety.de.



