ecolutions GmbH & Co. KGaA: Geplante Übernahme von Futuren SA durch EDF Energies Nouvelles 05.05.2017

Hannover, 05. Mai 2017 - Die ecolutions GmbH & Co. KGaA ("Ecolutions KGaA) begrüßt die jüngst bekanntgegebene, geplante Übernahme der Aktienmehrheit der Futuren SA - vormals Theolia SA - durch die EDF Energies Nouvelles. EDF EN ist eine Tochtergesellschaft des französischen Großkonzerns Electricité de France SA (EDF) und plant die Übernahme der Futuren SA zu einem Preis von 1.15 Euro je Aktie.

Futuren ist an der Ecolutions KGaA mit einem Anteil von mehr als 38 Prozent größter Einzelaktionär. Die früher unter dem Namen Theolia firmierende Futuren hatte sich im Jahr 2007 an der Ecolutions KGaA beteiligt. Ab dem Jahr 2012 war die größte Einzelaktionärin und ihr nahestehende, damalige Aufsichtsratsmitglieder von Ecolutions, in eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten mit der Ecolutions-Gruppe und deren Komplementärin, Ecolutions Management GmbH, verwickelt. Gegenstand der zahlreichen Rechtsstreitigkeiten waren unterschiedliche Auffassungen zwischen den beiden Großaktionären der Ecolutions KGaA. Die Gesellschaft war in den vergangenen Jahren durch erhebliche Kosten für Gerichtsprozesse und Anwälte belastet, wodurch das Aktionärsvermögen ohne erkennbaren Mehrwert belastet wurde. Inzwischen konnten einige dieser Rechtsstreitigkeiten beendet werden.

Die Geschäftsführung der Ecolutions KGaA setzt mit dem Eintritt des neuen Mehrheitsaktionärs der Futuren SA, der EDF Energies Nouvelles, künftig auf eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl der Ecolutions KGaA und aller Kommanditaktionäre.

