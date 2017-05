Russland will der Türkei S-400-Luftabwehrraketen verkaufen. Ankara geht es dabei nicht nur um Selbstverteidigung, sondern auch um ein Signal an die Nato. Der Deal birgt massiven politischen Sprengstoff.

Der Preis ist hoch: 500 Millionen Dollar will Russland für eine S-400 Division, das modernste russische Luftabwehrsystem, haben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur RBK, die sich auf eine Insiderquelle aus dem Kreml beruft, geht es derzeit um insgesamt vier Raketenkomplexe. Das entspräche einem Gesamtwert von zwei Milliarden Dollar. Die Verhandlungen befänden sich "im Endstadium". Allerdings gibt es weder beim Preis, noch bei der Anzahl der S-400 bislang Einverständnis. "Die Türkei kann sich das nicht leisten, sie müsste einen Kredit bei Russland aufnehmen. Und so abhängig will Ankara von Moskau nicht werden", sagte der Informant.

Das Thema militärisch-technische Zusammenarbeit wurde auch beim jüngsten Treffen zwischen Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan in Sotschi besprochen und wie Kremlsprecher Dmitri Peskow anschließend bekannt gab, verlief das Gespräch "im positiven Sinne". Beide Seiten seien an dem S-400-Geschäft interessiert, fügte er hinzu. Über die Details hüllen sich die Beteiligten in Schweigen.

Die Türkei kann das Waffensystem gut gebrauchen: Katjuschas der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) landen ab und an auch in türkischen Städten. Die von Ankara nach dem Abschuss eines Aufklärungsflugzeugs ...

