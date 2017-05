Hamburg (ots) - Im Rahmen des Inklusionsspieltages gegen Mainz 05 stellt die HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" den ersten Inklusionskalender vor.



Der 32. Spieltag der Fußballbundesliga steht bei der HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" ganz im Zeichen der Inklusion. Insgesamt 20 Kinder und Jugendliche mit Handicap sind am Sonntag, dem 7. Mai 2017, als Spalierkinder im Volksparkstadion zu Gast und empfangen die Profis mit großen Fahnen auf dem Rasen. Zusätzlich bringen zwei der Kinder den Spielball zum Stadionsprecher und begrüßen gemeinsam das Publikum im Volksparkstadion. Des Weiteren werden 1000 Fahnen im Hamburger Weg Block 11C an die Zuschauer verteilt.



Durch den Inklusionsspieltag soll auf das Thema aufmerksam gemacht und in diesem Rahmen auch der erste Inklusionskalender präsentiert werden. Der Hamburger Weg sammelt in diesem Kalender alle inklusiven Events und bietet eine exklusive Übersicht über anstehende inklusive Sportveranstaltungen zum Zugucken und Mitmachen im Großraum Hamburg. Der Kalender steht ab dem 7. Mai 2017 jedem kostenfrei zur Verfügung unter www.hsv.de/unser-hsv/der-hamburger-weg/.



Pressekontakt: Der Hamburger Weg Sven Neuhaus E-Mail: der-hamburger-weg@hsv.de Tel. 0151/41470067 www.hsv.de/unser-hsv/der-hamburger-weg/