Quartalsbericht März 2017

Höhepunkte des Quartals

- Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie, welche die Ausweitung der Produktion auf 60.000 tpa als Szenario beschreibt, wird plangemäß im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen

- Machbarkeitsstudie über die nachgelagerte Verarbeitung des Epanko Graphitkonzentrats zur Produktion von zusätzlichen Graphitprodukten und Steigerung von Kibarans Gewinnmargen macht gute Fortschritte

- Rahmenplan für die Neuansiedlung und Dialog der Interessenvertreter in Übereinstimmung der Äquatorprinzipien abgeschlossen

- Epanko Mineralressource um 40 % gesteigert auf 30,7 mt bei 9,9 % TGC-Gehalt für 3,05 mt enthaltenem Graphit. Kibaran positioniert sich als potenzieller großer Basislieferant von hochwertigen Graphitprodukten

- Sphärischer Graphit aus Epanko-Proben für Produktionsstätten im industriellen Maßstab entspricht den Erfordernissen führender Batterie-Anoden-Hersteller.

EPANKO GRAPHITPROJEKT - TANSANIA (100 % Kibaran)

Kibaran Resources (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich mitzuteilen, dass dies ein sehr erfolgreiches Quartal gewesen ist, da das Unternehmen bei seinem Epanko Graphitprojekt (Epanko) in Tansania einer Entscheidung zum Abbau weiter näher kommt.

Im Laufe des Quartals wurde eine Reihe von wichtigen Arbeitsschwerpunkten, die Teil der bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) für Epanko sind, abgeschlossen, darunter ein Szenario zur Ausweitung der Produktionskapazität von 40.000 tpa Jahrestonnen auf 60.000 tpa.

Die aktualisierte Machbarkeitsstudie wird in Übereinstimmung mit den Äquator-Prinzipien durchgeführt. Diese sind als die globalen Standards für die Prüfung und das Management der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsrisiken für Projekte in Schwellenländern anerkannt. Die Einhaltung der Äquatorprinzipien ist die Vorbedingung aller Entwicklungsbanken und führenden internationalen Finanzierungsinstitutionen für die Projektfinanzierung.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die aktualisierte BFS im Laufe des zweiten Quartals abgeschlossen wird. Dies wird die Grundlage für das Engagement der Aktionäre, Interessenvertreter und Kunden bilden, da Kibaran sich auf den Abschluss eines Finanzierungspakets für den Bau von Epanko zubewegt.

Kibarans Managing Director Andrew Spinks meinte hierzu: "Wir haben in diesem Quartal große Fortschritte gemacht. Der Abschluss des Rahmenplans für die Neuansiedlung und der Dialog der Interessenvertreter und deren öffentliche Bekanntgabe sind wichtige Meilensteine sowohl für unsere Interessenvertreter vor Ort wie auch für unsere Aktionäre. Die Steigerung der Mineralressourcenschätzung auf Epanko um 40 Prozent gibt der Lagerstätte weitere Dimensionen. Diese Merkmale sind eine starke Ausgangsbasis für Kibaran, um zu einem Lieferanten von hochwertigen Graphitprodukten für die traditionellen Märkte sowie den Markt für Batterie-Anoden in marktfähigem Mengen zu werden. Wir freuen uns auf die Veröffentlichung der aktualisierten Epanko-BFS im kommenden Quartal."

ABSCHLUSS DER WESENTLICHEN PLÄNE ZUR NEUANSIEDLUNG

Im ersten Quartal 2017 wurden die Rahmenpläne für die Neuansiedlung (Resettlement Policy Framework RPF) und der Dialog der Interessenvertreter (Stakeholder Engagement Plan SEP) abgeschlossen. Beide Pläne sind Bedingung für die Darlehensfinanzierung durch die deutsche KfW IPEX-Bank und den afrikanischen Darlehensgeber Nedbank. Diese Arbeiten wurden gemäß den höchsten Standards ausgeführt, um die Äquatorprinzipien und die IFC-Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstandards zu erfüllen. Als wichtige Dokumente für das Fremdfinanzierungsverfahren stellen sie einen wesentlichen Meilenstein für das Unternehmen dar und sind unseren Finanzierungspartnern vorgelegt worden.

Der Rahmenplan RPF war aufgrund des bereits fortgeschrittenen Umsiedlungsaktionsplans des Unternehmens (RAP) wesentlich detaillierter und umfassender als erforderlich. Die Dokumente bilden einen wichtigen Bestandteil des endgültigen Umsiedlungsaktionsplans RAP für das Projekt. Dazu gehörten:

- Identifikation von projektbetroffenen Personen einschließlich sozioökonomischer Studien

- Erhebungen zu Grundbesitz und Vermögenswerten - Vorläufige Bewertung von Grundbesitz und Vermögenswerten - Identifizierung und Prüfung von Umsiedlungs- und Ersatzflächen - Beratung und Einbindung Betroffener mittels einer Umsiedlungsarbeitsgruppe

Entsprechend der gesetzlichen Offenlegungspflichten sind der RPF und der SEP auf der Internetseite unseres Unternehmens veröffentlicht.

Das Unternehmen wird sich weiter auf den Abschluss des RAP konzentrieren, mit Unterstützung der britischen Firma ZYL Consulting Ltd, die das RAP-Verfahren leitet. Der RAP ist gut vorangekommen, der Abschluss der Arbeiten steht kurz bevor.

MACHBARKEITSSTUDIE ÜBER PRODUKTION VON GRAPHIT FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Eine Machbarkeitsstudie über die nachgelagerte Verarbeitung von Epanko-Graphit ist während des Quartals weiter vorangetrieben worden.

Unter Verwendung von Material, das mittels Flotationstests in industriellem Maßstab in Asien aus seiner Epanko-Sammelprobe gewonnen wurde, ist sphärischer Graphit produziert worden.

Eigenschaften von sphärischem Graphit, hergestellt aus Epanko-Proben für einen ostasiatischen Anoden-Hersteller

Messgröße Einheit Ergebnis Partikelgrößenverteilung

D10 Mikrometer 10,3 D50 (Mikrometer 15,0 D90 Mikrometer 22,1 D002 (nm) 0,3356 Klopfdichte (g/cc) 0,98 BET m²/g 7,4 Reversible Kapazität mAh/g 367 Irreversible Kapazität mAh/g 5 Fe (Eisengehalt) ppm 12 Si (Siliziumgehalt) ppm 19 Aschegehalt % 0,01 Restfeuchte % 0,01

Erläuterung: 1.Klopfdichte sollte hoch sein, der Wert indiziert, wie viel aktives Material (Graphit) in die Batterie passt. 2. BET-Wert sollte niedrig sein, um den Verlust aktiven Materials während der Herstellung der Batterie gering zu halten. 3. Die reversible Kapazität sollte so nahe wie möglich an das theoretische Maximum von 372 mAh/g herankommen und die irreversible Kapazität (Verlust von aktivem Material) sollte so gering wie möglich sein.

Die analytischen Daten der Proben haben die Anforderungen der führenden Anoden-Hersteller mehr als erfüllt. Dies beweist das starke Potenzial des Unternehmens, eine nachgelagerte Verarbeitung etablieren zu können, um den Wachstumsmarkt für Lithium-Ionen-Batterien zu beliefern.

Eine weitere Testrunde läuft derzeit bei einer führenden deutschen Testeinrichtung für Batterien. Die Ergebnisse werden in die Machbarkeitsstudie einfließen.

Die derzeitige Nachfrage nach batteriefähigem Naturgraphit für Lithium-Ionen-Batterien wird auf 48.000 Tonnen jährlich geschätzt. Momentan kommt dieses Material allein aus China.

AUFWERTUNG DER MINERALRESSOURCE

Im Laufe des ersten Quartals ist die Mineralressourcenschätzung aufgewertet worden (siehe Meldung vom 31. März 2017). Gegenüber der vorherigen Schätzung aus dem Jahr 2015 bedeutet dies eine Steigerung der Epanko-Mineralressource um 40 Prozent.

Tabelle 1: März 2017 - Mineralressourcenschätzung für die Epanko-Lagerstätte > 8 % TGC

JORC Tonnage Gehalt (% Enthaltenes Graphit

Klassifizierung (Mt) TGC) (t) Gemessen 7,5 9,8 738.900 Angezeigt 12,8 10,0 1.280.000 Geschlussfolgert 10,4 9,9 1.030.600 Gesamt 30,7 9,9 3.049.500

Anmerkung zu Tabelle 1: Tonnage-Angaben sind auf 100.000 gerundet. TGC-Gehalte in Prozent sind auf eine Dezimalstelle gerundet. Verwendete Abkürzung: Mt = 1.000.000 Tonnen. Rundungsfehler in Tabellen nicht ausgeschlossen.

Die Mineralressourcenschätzung ist von CSA Global Pty Ltd (CSA Global) ausgeführt und in Übereinstimmung mit dem JORC (2012) Code klassifiziert worden, wie in Tabelle 1 oben ausgeführt.

Eine substantielle Menge an Graphitvererzung ist innerhalb der berichteten Mineralressource unterhalb der folgenden Cut-off-Gehalte von 5 % TGC vorhanden:

- 113,3 Mt bei 7,2 % TGC für 8,1 Mt enthaltenes Graphit

Die Aufwertung unterstützt sowohl eine längere Lebensdauer der Mine als auch eine ausgeweitete Produktion von 40.000 Tonnen auf 60.000 Tonnen jährlich bei einer Lebensdauer der Mine von 25 Jahren. Eine revidierter Minenplan und Erzreserven für beide Szenarien von 40.000 tpa und 60.000 tpa Graphitkonzentrat werden in der aktualisierten BFS im zweiten Quartal eingearbeitet werden.

Die Aufwertung der Mineralressource basiert auf dem gewachsenen Vertrauen in das geologische Modell, das auf den Ergebnissen der extensiven Infill- und Erweiterungsbohrungen und der damit verbundenen technischen Arbeiten für die aufgewertete und erweiterte BFS beruht.

Die Mineralressource ist vollständig innerhalb einer graphitischen Schiefereinheit enthalten, mit kargen Gneisfelseinheiten am Gefälle und Fundament der graphitischen Schiefereinheit.

MERELANI-ARUSHA GRAPHITPROJEKT - TANSANIA (100% Kibaran)

Das Merelani-Arusha Projekt in Tansania ist für das Unternehmen eine zweite potenzielle Quelle für die Produktion von Graphit.

Auf dem Merelani-Arusha Projekt sind keine Aktivitäten unternommen worden. Die Verfahrensarbeit jedoch, die für die Machbarkeitsstudie für das Epanko Graphitprojekt unternommen worden ist, wird zusammen mit der Aufwertung der Ressource Merelani East und ihrer metallurgischen Eigenschaften die Grundlage für eine Vormachbarkeitsstudie von Merelani East bilden.

UNTERNEHMEN

KAPITALSTRUKTUR & LIQUIDITÄT

Die Kapitalstruktur des Unternehmens ist am 31. März 2017 in der Summe wie folgt:

Bareinlagen auf der Bank: 4,5 Mio. AUD

Ausgegebene, voll eingezahlte Stammaktien: 243.202.394

Nichtnotierte Optionen:

- Ausübbar bei 0,193 AUD auslaufend am 11. Mai 2017 4.000.000 - Ausübbar bei 0,174 AUD auslaufend am 26. Oktober 2017 1.050.000 - Ausübbar bei 0,40 AUD auslaufend am 29. Oktober 2017 4.000.000 - Ausübbar bei 0,23 AUD auslaufend am 6. Juni 2018 1.050.000 - Ausübbar bei 0,30 AUD auslaufend am 31. Dezember 2018 1.000.000 - Ausübbar bei 0,228 AUD auslaufend am 2. Juni 2019 1.000.000

ÜBERSICHT DER LIEGENSCHAFTEN

Bergbau-Liegenschaften, die von Kibaran Resources Limited gehalten, erworben oder abgegeben wurden, Stand 31. März 2017.

Gemäß Listing Rule 5.3.3 der australischen Wertpapierbörse ASX meldet Kibaran Resources Limited (das "Unternehmen") wie folgt die Bergbau-Liegenschaften, die es zu Ende jedes Quartals hält, und während des Quartals erworben oder abgegeben hat, sowie deren Standort.

Ministry ID Gebiet (qkm) Projektstandort ML 548/2015 9,49 Mahenge PL 7906/2012 59,24 Merelani-Arusha PL 7907/2012 26,42 Merelani-Arusha PL 7915/2012 41,47 Merelani-Arusha PL 9537/2014 84,00 Tanga PL 10090/2014 44,88 Merelani-Arusha PL 10091/2014 114,22 Merelani-Arusha PL 10092/2014 23,23 Merelani-Arusha

PL 10388/2014 2,57 Mahenge PL 10390/2014 2,81 Mahenge PL 10394/2014 9,74 Mahenge PL 10752/2016 23,45 Mahenge

PL 10868/2016 72,82 Merelani-Arusha PL 10869/2016 29,95 Merelani-Arusha PL 10872/2016 2,6 Merelani-Arusha PL 10972/2016 3,83 Mahenge PL 11081/2017 2,08 Merelani-Arusha PL 11082/2017 20,77 Merelani-Arusha PL 11083/2017 50,73 Merelani-Arusha Zahl der im Quartal abgegebenen Liegenschaften: Null

Zahl der im Quartal erworbenen Liegenschaften: Drei

PL 11081/2017, PL 11082/2017, PL 11083/2017

Erklärung zur "Competent Person"

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die Herr David Williams, eine "Competent Person" zusammengestellt hat. Er ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Williams ist beschäftigt bei CSA Global Pty Ltd, einer unabhängien Beratungsgesellschaft. Er hat ausreichend Erfahrung hinsichtlich der Art der Mineralisierung und des betreffenden Typs von Lagerstätte, um ihn als sogenannte "Competent Person" zu qualifizieren, wie dies im "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Ausgabe 2012) definiert ist. Herr Williams stimmt den Inhalten in dem Bericht, die auf seiner Information beruhen, zu, in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Managing Director Media

Andrew Spinks Paul Armstrong

Read Corporate

+61 8 9388 1474

Kibaran Resources Limited | ABN: 15 117 330 757

Level 1/18 Richardson Street West Perth WA 6005 | PO Box 2106 Subiaco WA 6904

T: +61 8 6424 9000 | E: info@kibaranresources.com | www.kibaranresources.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält weitere Tabellen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

