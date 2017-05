Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht sorgt am Freitag für einen positiven Handelsstart an der Wall Street. Mit einem Stellenaufbau im April um 211.000 außerhalb der Landwirtschaft wurde die Prognose von 188.000 übertroffen. Es war der stärkste Stellenzuwachs seit Januar. Die im Fokus stehenden Stundenlöhne legten aber lediglich um die erwartete Rate von 0,3 Prozent zu, was den Dollar leicht belastet und die Notierungen am US-Anleihemarkt etwas anschiebt. Die Arbeitslosenquote fiel mit 4,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mai 2007. Volkswirte hatten hier einen Anstieg auf 4,6 Prozent erwartet nach 4,5 Prozent im Vormonat.

Der Dow-Jones-Index verzeichnet kurz nach dem Start allerdings ein Minus von 0,1 Prozent auf 20.934 Punkte. Grund ist der deutliche Abschlag der IBM-Aktie, die sich um 2,6 Prozent reduziert. Berkshire Hathaway, die Holding von Star-Investor Warren Buffett, hat ihre Beteilung an IBM in diesem Jahr deutlich verringert. Etwa ein Drittel der IBM-Anteile seien verkauft worden, sagte Buffett dem Fersehsender CNBC. Für den S&P-500 geht es um 0,1 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite erhöht sich um 0,3 Prozent.

Nach den Daten dürfte einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Juni nichts im Wege stehen, denn der Arbeitsmarkt in den USA entwickelt sich weiterhin robust. "Der US-Arbeitsmarkt befindet sich in einer soliden Verfassung", so Ulrich Wortberg, Marktstratege bei der Helaba. Zwar sei der Lohndruck nur moderat, für die US-Notenbank gebe es aufgrund der Arbeitsmarktlage aber keinen Grund, den Pfad gradueller Leitzinserhöhungen zu verlassen. Wie die Vertreter der US-Notenbank die aktuellen Daten einschätzen, könnte sich schon im Verlauf des Handels zeigen. Denn es werden sich diverse US-Notenbanker sowie Fed-Präsidentin Janet Yellen zu Wort melden.

Mehrheitlich wird derzeit im Juni mit der zweiten Zinserhöhung 2017 gerechnet, der bis zum Jahresende noch eine weitere folgen dürfte. Zuletzt waren neue Konjunkturdaten eher durchwachsen ausgefallen. Das hinter den Erwartungen gebliebene US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal hatten die US-Notenbanker eher als Ausrutscher gewertet. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht wird ein Zinsschritt im Juni nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist, nach 78 Prozent vor der Bekanntgabe der Daten.

Dollar gibt leicht nach

Der Dollar reagiert mit Abgaben auf die Arbeitsmarktdaten. Hier wird zur Begründung auf das weiterhin schwache Lohnwachstum verwiesen. Der Euro klettert in der Spitze bis an die Marke von 1,10 Dollar heran, kann diese allerdings nicht überwinden. Hier sind die Blicke auch schon auf die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich am Sonntag gerichtet. Es wird am Markt fest mit einem Sieg von Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen gerechnet. Dazu kommt laut den Analysten der KBC die Spekulation, dass die Europäische Zentralbank sich langsam dem Punkt nähere, an dem sie ihren geldpolitischen Stimulationskurs zurückfahren dürfte. Der Euro liegt aktuell bei 1,0970 Dollar nach 1,0960 Dollar vor der Bekanntgabe der Daten.

Am US-Anleihemarkt geht es für die Notierungen leicht nach oben, die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um einen halben Basispunkt auf 2,35 Prozent. Die Stundenlöhne legten zwar gegenüber dem Vormonat wie erwartet um 0,3 Prozent zu, doch betrug die Jahresrate statt der erwarteten 2,7 nur 2,5 Prozent. Die Lohnentwicklung ist eine wichtige Einflussgröße der Inflation.

Der Goldpreis gibt einen Teil seiner Gewinne nach den Arbeitsmarktdaten wieder ab. Der Preis für die Feinunze legt noch um 0,1 Prozent auf 1.229 Dollar zu. Vor der US-Daten lag der Goldpreis noch 2 Dollar höher.

Ölpreise gleichen Vortagesverluste wieder aus

Fest im Blick haben die Investoren auch die weiter volatile Entwicklung am Ölmarkt. Am Vortag waren die Preise während des US-Handels massiv eingeknickt und auch am frühen Freitag gerieten sie nochmals unter Druck. Der Preis der US-Sorte WTI fiel dabei auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr, ehe Gelegenheitskäufer auf den Plan traten. Im Anschluss hatte er sich um gut 4 Prozent auf knapp 46 Dollar erholt. Aktuell geht für es ein Barrel der Sorte WTI um weitere 0,2 Prozent auf 46,01 Dollar nach oben. Brent legt um 0,3 Prozent auf 48,53 Dollar zu.

Zur Begründung für den Preisrutsch verweisen Beobachter zum einen auf die Entwicklung in Libyen. Dort könnten weitere Produktionssteigerungen anstehen, weil sich zwei verfeindete Fraktionen im innerlibyschen Konflikt politisch anzunähern scheinen. Außerdem schwele im Hintergrund die Unsicherheit weiter, ob die Opec-Staaten zur Stabilisierung der Preise die vereinbarten sechsmonatigen Produktionskürzungen Ende des Monats verlängern werden. Bislang hätten die Kürzungen zudem nichts an den robusten globalen Ölvorräten geändert.

Flut an Quartalszahlen hält an

Bei den Unternehmensergebnissen gibt es vor allem Zahlen aus der zweiten und dritten Reihe. Activision Blizzard vermeldete zwar einen Umsatzanstieg um 19 Prozent im ersten Quartal, teilte aber auch mit, dass die Zahl der aktiven Spieler seiner Videospiele auf 431 Millionen von 544 Millionen vor Jahresfrist gesunken ist. Die Aktie verbessert sich um 2,2 Prozent.

Der Zynga-Kurs schnellt sogar um 6 Prozent nach oben. Der Anbieter von Videospielen für Mobilgeräte hat einen 12,5-prozentigen Anstieg der aktiven Nutzer auf 18 Millionen bekannt gegeben. Veeco verlieren 0,4 Prozent. Der Anbieter von Ausrüstung zur Leuchtdioden- und Halbleiterherstellung hat einen kleinen Quartalsgewinn ausgewiesen, der knapp über der Konsensschätzung liegt. Dagegen blieb der Umsatz knapp hinter der Erwartung zurück.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.934,11 -0,08 -17,36 5,93 S&P-500 2.392,59 0,13 3,07 6,87 Nasdaq-Comp. 6.085,69 0,17 10,35 13,05 Nasdaq-100 5.634,93 0,15 8,62 15,86 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,33 1,6 1,31 12,4 5 Jahre 1,89 0,2 1,89 -3,4 7 Jahre 2,17 -1,0 2,18 -8,1 10 Jahre 2,36 -0,2 2,36 -8,9 30 Jahre 2,99 -1,3 3,00 -7,9 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.43 Uhr Do, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0970 -0,13% 1,0983 1,0940 +4,3% EUR/JPY 123,51 +0,17% 123,30 123,33 +0,5% EUR/CHF 1,0849 +0,04% 1,0845 1,0844 +1,3% EUR/GBP 0,8479 -0,25% 0,8500 1,1799 -0,5% USD/JPY 112,58 +0,29% 112,26 112,74 -3,7% GBP/USD 1,2938 +0,13% 1,2921 1,2906 +4,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,01 45,9 +0,2% 0,11 -18,9% Brent/ICE 48,53 48,38 +0,3% 0,15 -17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,65 1.227,70 +0,1% +0,95 +6,7% Silber (Spot) 16,28 16,18 +0,6% +0,10 +2,2% Platin (Spot) 908,05 904,00 +0,4% +4,05 +0,5% Kupfer-Future 2,50 2,50 -0,2% -0,01 -0,6% ===

