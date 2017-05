Die Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des Flughafens Stralsund-Barth erreicht damit eine Gesamtleistung von 50 Megawatt. Das bayerische Energieunternehmen plant bereits den Bau von zwei weiteren Teilabschnitten.Der Ökostromanbieter Baywa re hat den dritten Teilabschnitt des Solarparks Barth mit 10 Megawatt in Betrieb genommen. Die Gesamtleistung der Photovoltaik-Anlage auf dem Ostseeflughafen Stralsund-Barth erreicht damit eine Gesamtleistung von 50 Megawatt, wie das Unternehmen aus München am Freitag mitteilte. Auf einer Fläche von 63 Hektar werde in Zukunft Solarstrom für bis zu 15.000 Haushalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...