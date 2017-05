Wechsel im Aufsichtsrat der FUCHS PETROLUB SE: Dr. Susanne Fuchs wird als Nachfolgerin von Dr. Manfred Fuchs in den Aufsichtsrat gewählt

DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung Wechsel im Aufsichtsrat der FUCHS PETROLUB SE: Dr. Susanne Fuchs wird als Nachfolgerin von Dr. Manfred Fuchs in den Aufsichtsrat gewählt 05.05.2017 / 16:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wechsel im Aufsichtsrat der FUCHS PETROLUB SE: Dr. Susanne Fuchs wird als Nachfolgerin von Dr. Manfred Fuchs in den Aufsichtsrat gewählt

Dr. Manfred Fuchs (78) hat mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung sein Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender nach 13 Jahren niedergelegt. Dr. Susanne Fuchs (52) tritt die Nachfolge ihres Vaters an. Sie wurde heute mit großer Mehrheit von den Aktionären als Vertreterin der Familie Fuchs in den Aufsichtsrat gewählt. Dr. Susanne Fuchs ist promovierte Veterinärin und absolvierte im Jahr 2016 erfolgreich ihren MBA an der Open University in Großbritannien.

Im Anschluss an die Hauptversammlung ernannte der Aufsichtsrat aus seinen Reihen Dr. Erhard Schipporeit zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Der Vorstandsvorsitzende Stefan Fuchs dankte Dr. Manfred Fuchs in seiner Ansprache an die Aktionäre, auch im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands. "Ich danke dir von ganzem Herzen, habe großen Respekt vor deiner Lebensleistung und hoffe, dass dies als Beispiel gilt für viele andere Unternehmer. Ich freue mich sehr, dass meine Schwester heute in den Aufsichtsrat gewählt wurde und wünsche ihr alles Gute für die künftige Aufgabe."

Rund 2.000 Aktionäre und Gäste besuchten die Hauptversammlung der FUCHS PETROLUB SE im Rosengarten in Mannheim. Bei einer Gesamtpräsenz von 40% und einer Präsenz von 78% des stimmberechtigten Stammaktienkapitals wurden die Vorschläge der Verwaltung mit nahezu 100% beschlossen.

Mannheim, 5. Mai 2017

FUCHS PETROLUB SE Public Relations Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Tel. +49 621 3802-1104 tina.vogel@fuchs-oil.de www.fuchs.com/gruppe

Pressefotos: www.fuchs.com/gruppe/pressefotos

Hauptversammlung 2017: www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2017/

Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 57 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

05.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE Friesenheimer Str. 17 68169 Mannheim Deutschland Telefon: +49 (0)621 / 3802-0 Fax: +49 (0)621 / 3802-7190 E-Mail: ir@fuchs-oil.de Internet: www.fuchs-oil.de

ISIN: DE0005790430, DE0005790406

WKN: 579043, 579040 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

570681 05.05.2017

ISIN DE0005790430 DE0005790406

AXC0199 2017-05-05/16:36