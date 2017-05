Düsseldorf (ots) - Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Cacau fordert Flüchtlinge auf, ihren Teil zur Integration beizutragen. "Es gibt Zuwanderer, die zu viel fordern. Das finde ich nicht korrekt. Es ist nicht verboten, von den Geflüchteten schon ein bisschen Dankbarkeit und die richtige Einstellung zur Integration erwarten zu dürfen", sagte der 36-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Der in Brasilien geborene Cacau ist seit November Integrationsbeauftragter beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). "Deutschland ist ein tolles Land, es hat etwas mit Respekt zu tun, sich für die Kultur und die Werte zu interessieren - und sie zu akzeptieren. Das ist ein wichtiger Teil von Integration", sagte Cacau. Den Fußball sieht der WM-Dritte von 2010 beim Thema Integration auf einem guten Weg: "Es gibt bereits tausende tolle Projekte, wo ganz kleine und große Klubs sich öffnen und verschiedene Angebote für Flüchtlinge machen."



